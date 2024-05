Ossos humanos são encontrados fora dos túmulos em cemitério de Castelo

Registro foi feito por moradora do município na manhã desta terça-feira (21), que se assustou ao se deparar com restos mortais expostos e em sacolas

Uma moradora de Castelo, no Sul do Espírito Santo, ficou assustada ao visitar o túmulo de um parente no cemitério municipal de Aracuí, zona rural do município. Ossos, incluindo crânios, estavam fora das sepulturas, em sacos plásticos.