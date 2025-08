Acidente

Operador de trator morre atropelado ao dormir embaixo do veículo no ES

Homem de 40 anos trabalhada em uma colheita de cana-de-açúcar e descansava sob o veículo no horário de almoço; mecânico foi testar o trator após manutenção e não viu a vítima

Um operador de máquina de 40 anos morreu atropelado pelo próprio trator no distrito de São Sebastião, em Montanha, no Norte do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (4). A Polícia Militar disse que o homem foi atingido ao dormir debaixo do veículo. O nome da vítima não foi divulgado.>