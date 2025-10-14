Home
>
Cotidiano
>
Operação mira empresas de drones que aplicam agrotóxicos em 30 cidades do ES

Operação mira empresas de drones que aplicam agrotóxicos em 30 cidades do ES

A ação começou na segunda-feira (13) e, segundo o órgão, resultou na notificação a 73 empresas – que têm até 15 dias para se regularizarem – e na interdição de drones

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 14:17

Drones usados na aplicação de agrotóxicos são alvos fiscalização em 30 municípios do ES
Drones usados na aplicação de agrotóxicos são alvos fiscalização em 30 municípios do ES Crédito: Divulgação | Idaf

Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) realiza uma operação para fiscalizar empresas que usam drones para aplicar agrotóxicos em 30 municípios do Espírito Santo. A ação começou na segunda-feira (13) e, segundo o órgão, resultou na notificação a 73 empresas – que têm até 15 dias para se regularizarem.

Recomendado para você

Grupo de 24 amigos jogou duas vezes os mesmos números; se dividido em partes iguais, cada um leva cerca de R$ 7 milhões

Prêmio milionário de loteria no ES já foi resgatado, diz Caixa

No programa desta terça (14), das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

CBN Cotidiano ao vivo: o que é ser professor e quais os desafios para os docentes na atualidade?

A ação começou na segunda-feira (13) e, segundo o órgão, resultou na notificação a 73 empresas – que têm até 15 dias para se regularizarem – e na interdição de drones

Operação mira empresas de drones que aplicam agrotóxicos em 30 cidades do ES

Segundo o Idaf, o objetivo da fiscalização é garantir que essas empresas estejam devidamente registradas e sigam as normas técnicas e legais. Além das notificações, alguns drones foram interditados. O instituto alertou que produtores rurais podem ser responsabilizados se contratarem serviços irregulares e destacaram que o uso inadequado dos equipamentos de aplicação de agrotóxicos pode representar riscos à saúde pública e ao meio ambiente.

O Idaf disse que cerca de 45 fiscais estão envolvidos na operação nos municípios de Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Ecoporanga, Governador Lindenberg, Ibatiba, Itarana, Iúna, Jaguaré, Linhares, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Nova Venécia, Pancas, Rio Bananal, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Mateus, Vargem Alta, Vila Pavão, Vila Valério e Vitória.

Este vídeo pode te interessar

De acordo com o Idaf, as empresas precisam estar registradas junto ao órgão e ao Ministério da Agricultura, além de ter autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para as operações com os drones. Atualmente, 102 estão registradas, sendo 70 com drones. Atuar sem registro pode gerar multas de até R$ 9,4 mil.

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Região sul do ES

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais