"Obrigado, vida": empresária do ES se despede do namorado Gabriel Farrel, morto em acidente

Rhayssa Thebaldi, influenciadora digital e também empresária, homenageou o namorado em um post no Instagram. Após salto de avião, paraquedas de Farrel não abriu como esperado

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 11:27

Gabriel e Rhayssa em post de 2023. Casal estava junto desde então Crédito: Reprodução/Instagram

O empresário Gabriel Farrel, de 31 anos, CEO de uma pizzaria, morreu após um salto de paraquedas no bairro Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, no último domingo (14). Na quarta-feira (17), a namorada dele, a capixaba Rhayssa Thebaldi - influenciadora digital e também empresária - se manifestou nas redes sociais sobre a perda.

Em publicação no Instagram, ela relembrou os momentos vividos ao lado de Farrel e compartilhou um poema escrito na perspectiva de Gabriel, em tom de despedida. O poema se despede com a frase "Obrigado, vida!", título do último vídeo postado pelo empresário em sua página na rede social (veja no fim da matéria).

Obrigado, vida! “A morte não é nada

Eu somente passei para o outro lado do caminho.

Eu sou eu, vocês são vocês.

O que eu era para vocês, continuarei sendo.

Dêem-me o nome que vocês sempre me deram, falem comigo como vocês sempre fizeram.

Não mudem o tom de voz, não assumam um ar solene ou triste.

Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos.

Rezem, sorriam, pensem em mim.

Rezem por mim.

Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra.

A vida significa tudo o que sempre significou, o fio não foi cortado.

Por que eu estaria fora dos seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas?

Eu não estou longe, apenas do outro lado do caminho.

Você que aí ficou, siga em frente”



Quem era Gabriel Farrel e o que já se sabe sobre sua morte

Em 2016, Gabriel Farrel decidiu abandonar o curso de engenharia para se dedicar ao empreendedorismo. Com apenas R$ 5 mil em caixa e uma caminhonete adaptada, lançou uma pizzaria com forno a lenha itinerante, que atendia a festas e eventos. Dois anos depois, em 2018, inaugurou a primeira unidade fixa do negócio. A trajetória ganhou projeção nacional em 2021, quando o empresário participou do programa Shark Tank Brasil, exibido pelo canal Sony.

Nas redes sociais, onde reunia cerca de 80 mil seguidores, Farrel compartilhava momentos de sua vida pessoal e profissional. Também falava sobre a paixão pelos esportes radicais, em especial os aéreos. No início de 2023, passou a praticar base jump — uma modalidade próxima ao paraquedismo, que envolve saltos de prédios, antenas, pontes e montanhas, com abertura de paraquedas em baixíssima altitude, exigindo precisão e rapidez.

No domingo (14), ele decolou próximo ao Recreio dos Bandeirantes e saltou de aproximadamente mil metros de altura. Durante a queda, algo não saiu como planejado e o paraquedas não funcionou de forma adequada. Gabriel chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca (Rio), mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o jornal O Globo, ainda há indefinição sobre a causa exata do acidente. O Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), da Polícia Civil do Rio de Janeiro, recolheu o paraquedas e outros equipamentos usados no salto. O material foi encaminhado para análise detalhada por peritos do Serviço de Engenharia. A investigação busca esclarecer se houve falha técnica no equipamento ou outro fator que explique o ocorrido.

As circunstâncias da queda e até mesmo o ponto exato onde o empresário aterrissou continuam sem confirmação. A Polícia Civil segue apurando o caso.

