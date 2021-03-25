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Novo hospital na Serra vai abrir leitos para Covid até o final de abril

Unidade materno-infantil vai integrar complexo do Hospital Dr. Jayme  Santos Neves e ofertar 133 vagas de enfermaria e 20 de terapia intensiva

Publicado em 25 de Março de 2021 às 18:26

Ana Clara Morais

Ana Clara Morais

Publicado em 

25 mar 2021 às 18:26
A inauguração do Hospital Materno-Infantil da Serra está prevista para acontecer até o final do mês de abril, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa). A unidade vai integrar o complexo do hospital Dr. Jayme Santos Neves e ofertar mais 133 leitos de enfermaria e 20 leitos de UTI.
A cobrança pela inauguração tem se acirrado, uma vez que o Estado vive um momento de tensão, com medidas restritivas de circulação para tentar conter o avanço da Covid-19 e aliviar o sistema de saúde, que já está sobrecarregado e operando com mais de 90% dos leitos de UTI ocupados. 

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A informação é de que a unidade poderá operar "após aquisições necessárias de equipamentos e adequações". Essas mudanças na estrutura estão sendo feitas para que o hospital atenda, inicialmente, pacientes contaminados pelo coronavírus e, após a fase mais crítica da pandemia, haverá um calendário para abrir como maternidade, conforme havia dito, no início do mês de março, o secretário de Saúde, Nésio Fernandes.
Em nota, nesta quinta-feira (25), a Sesa reafirmou que "o Hospital Materno-Infantil da Serra passará a integrar o complexo hospitalar Dr. Jayme Santos Neves. A expectativa é que a abertura da unidade seja realizada no primeiro quadrimestre deste ano (ou seja, até o final de abril), após aquisições necessárias de equipamentos e adequações, disponibilizando, inicialmente, 133 leitos de enfermaria e 20 leitos de UTI."
O governo do Estado tem aumentado o número de leitos disponíveis, mas ainda assim a taxa de ocupação de UTIs para Covid-19 continua operando acima dos 90%, como ressaltou o governador Renato Casagrande (PSB) durante pronunciamento nesta quinta-feira. Com dados ainda preocupantes, a quarentena no Estado, que teria fim no próximo dia 31, foi estendida até o domingo de Páscoa (4).

HISTÓRICO

O Hospital Materno-Infantil custou  em torno de R$ 100 milhões aos cofres públicos e sua construção se estendeu por cerca de seis anos. O novo hospital tem previsão de atender 8.700 gestantes por ano e realizar 725 partos por mês. A área edificada é equivalente a dois campos e meio de futebol. O prédio, de três pavimentos, vai acomodar o setor de assistência materno-infantil e a área de serviços de apoio diagnóstico e terapêutico.
Exames de ultrassonografia e os testes do pezinho, assim como da orelhinha e coraçãozinho serão oferecidos no local. Os recém-nascidos serão acompanhados para detectar precocemente possíveis intercorrências após a alta. O hospital contará com um banco de leite e vai ofertar, ainda, todas as vacinas do bebê.

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