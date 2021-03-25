Novo hospital na Serra vai abrir leitos para Covid até o final de abril

A inauguração do Hospital Materno-Infantil da Serra está prevista para acontecer até o final do mês de abril, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) . A unidade vai integrar o complexo do hospital Dr. Jayme Santos Neves e ofertar mais 133 leitos de enfermaria e 20 leitos de UTI.

A cobrança pela inauguração tem se acirrado, uma vez que o Estado vive um momento de tensão, com medidas restritivas de circulação para tentar conter o avanço da Covid-19 e aliviar o sistema de saúde, que já está sobrecarregado e operando com mais de 90% dos leitos de UTI ocupados.

Em nota, nesta quinta-feira (25), a Sesa reafirmou que "o Hospital Materno-Infantil da Serra passará a integrar o complexo hospitalar Dr. Jayme Santos Neves. A expectativa é que a abertura da unidade seja realizada no primeiro quadrimestre deste ano (ou seja, até o final de abril), após aquisições necessárias de equipamentos e adequações, disponibilizando, inicialmente, 133 leitos de enfermaria e 20 leitos de UTI."

O governo do Estado tem aumentado o número de leitos disponíveis, mas ainda assim a taxa de ocupação de UTIs para Covid-19 continua operando acima dos 90%, como ressaltou o governador Renato Casagrande (PSB) durante pronunciamento nesta quinta-feira . Com dados ainda preocupantes, a quarentena no Estado, que teria fim no próximo dia 31, foi estendida até o domingo de Páscoa (4).

HISTÓRICO

O Hospital Materno-Infantil custou em torno de R$ 100 milhões aos cofres públicos e sua construção se estendeu por cerca de seis anos. O novo hospital tem previsão de atender 8.700 gestantes por ano e realizar 725 partos por mês. A área edificada é equivalente a dois campos e meio de futebol. O prédio, de três pavimentos, vai acomodar o setor de assistência materno-infantil e a área de serviços de apoio diagnóstico e terapêutico.