Covid-19: moradores dormem na calçada e enfrentam fila por vacina em Guarapari

Pessoas dormiram na fila para garantir vacina contra a covid-19 em Guarapari,. Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A corrida para tomar a vacina contra a Covid-19 gerou aglomerações e retenção no trânsito na manhã desta quinta-feira (25), na cidade de Guarapari . A Prefeitura do município estabeleceu dois pontos de vacinação, um, na Praia da Cerca e outro em Muquiçaba, para atender idosos entre 70 e 74 anos com e sem carro, respectivamente.

Para atender os idosos sem carro, o ponto de vacinação definido pela prefeitura está localizado no Complexo Esportivo Maurice Santos, em Muquiçaba. Apesar de o início da imunização ter sido apenas às 8h da manhã desta quinta, moradores relataram que a fila começou ainda na noite de quarta-feira (24).

Glória Maria Fernandes Pinho, de 70 anos, moradora do Centro da cidade, desistiu de ser vacinada nesta quinta-feira (25). A idosa, que chegou ao Ginásio 15 minutos antes da imunização começar, ficou espantada com a multidão no local.

“A recomendação é não aglomerar, mas o que a gente via era o contrário. Muita gente, ninguém respeitando o distanciamento. A Prefeitura deveria fazer um agendamento e ter mais pontos de vacinação para evitar esse tipo de coisa. A gente vai se vacinar e corre risco de ser contaminado”, comentou.

FILA DE CARROS

Já para atender os idosos com carro, a Prefeitura estabeleceu o sistema drive thru, localizado na Praia da Cerca. A vacinação também começou na manhã desta quinta-feira (25), às 8h. A fila de carros, no entanto, também foi registrada desde a noite de quarta.

Uma das pessoas que deixou o carro na noite anterior para garantir um lugar na fila para a imunização foi o José Borges, de 73 anos, que mora no Centro de Guarapari. “Estacionei o meu carro ontem, por volta das 17h, para que eu e a minha esposa, Edna Borges, tomássemos a vacina. Apesar de estarmos tão adiantados, a nossa senha foi a 139 e 140. Hoje chegamos por volta das 7h, esperamos a vacinação começar às 8h30, depois já estávamos imunizados. Se não fosse isso, tenho certeza que iríamos esperar muito na fila”, disse.

Diferente de José Borges, o funcionário público Alessandro de Almeida, de 41 anos, encarou a fila de carros para levar a sua mãe, Izabel Dinardi, de 73 anos, para ser imunizada nesta quinta-feira (25), por volta das 9h da manhã. Segundo ele, devido à lentidão, desistiu.

“Nós andamos 150 metros na orla em quase duas horas. A fila tomava toda a orla da Praia do Morro. Nós ainda estávamos com o ar-condicionado ligado, o que nos dá um pouco mais de conforto. Mas vi pessoas saindo do carro e indo para a sombra para fugir do calorão. Tive que desistir e amanhã vou chegar às 5h da manhã para garantir que minha mãe será vacinada."

Fila de carros para garantir vacina contra covid-19, em Guarapari Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

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PREFEITURA JÁ DESENVOLVE SISTEMA DE AGENDAMENTO

Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde de Guarapari informou que o setor de Tecnologia da Informação está desenvolvendo o sistema de agendamento, que está em vias de disponibilização à população. A expectativa, de acordo com a Prefeitura, é de que na próxima semana o município possa dar publicidade a plataforma para utilização como ferramenta de marcação das vacinas.