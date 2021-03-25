Covid-19: moradores dormem na calçada e enfrentam fila por vacina em Guarapari

A corrida para tomar a vacina contra a Covid-19 gerou aglomerações e retenção no trânsito na manhã desta quinta-feira (25), na cidade de Guarapari. A Prefeitura do município estabeleceu dois pontos de vacinação, um, na Praia da Cerca e outro em Muquiçaba, para atender idosos entre 70 e 74 anos com e sem carro, respectivamente.
Para atender os idosos sem carro, o ponto de vacinação definido pela prefeitura está localizado no Complexo Esportivo Maurice Santos, em Muquiçaba. Apesar de o início da imunização ter sido apenas às 8h da manhã desta quinta, moradores relataram que a fila começou ainda na noite de quarta-feira (24).
Glória Maria Fernandes Pinho, de 70 anos, moradora do Centro da cidade, desistiu de ser vacinada nesta quinta-feira (25). A idosa, que chegou ao Ginásio 15 minutos antes da imunização começar, ficou espantada com a multidão no local.
“A recomendação é não aglomerar, mas o que a gente via era o contrário. Muita gente, ninguém respeitando o distanciamento. A Prefeitura deveria fazer um agendamento e ter mais pontos de vacinação para evitar esse tipo de coisa. A gente vai se vacinar e corre risco de ser contaminado”, comentou.
FILA DE CARROS
Já para atender os idosos com carro, a Prefeitura estabeleceu o sistema drive thru, localizado na Praia da Cerca. A vacinação também começou na manhã desta quinta-feira (25), às 8h. A fila de carros, no entanto, também foi registrada desde a noite de quarta.
Uma das pessoas que deixou o carro na noite anterior para garantir um lugar na fila para a imunização foi o José Borges, de 73 anos, que mora no Centro de Guarapari. “Estacionei o meu carro ontem, por volta das 17h, para que eu e a minha esposa, Edna Borges, tomássemos a vacina. Apesar de estarmos tão adiantados, a nossa senha foi a 139 e 140. Hoje chegamos por volta das 7h, esperamos a vacinação começar às 8h30, depois já estávamos imunizados. Se não fosse isso, tenho certeza que iríamos esperar muito na fila”, disse.
Diferente de José Borges, o funcionário público Alessandro de Almeida, de 41 anos, encarou a fila de carros para levar a sua mãe, Izabel Dinardi, de 73 anos, para ser imunizada nesta quinta-feira (25), por volta das 9h da manhã. Segundo ele, devido à lentidão, desistiu.
“Nós andamos 150 metros na orla em quase duas horas. A fila tomava toda a orla da Praia do Morro. Nós ainda estávamos com o ar-condicionado ligado, o que nos dá um pouco mais de conforto. Mas vi pessoas saindo do carro e indo para a sombra para fugir do calorão. Tive que desistir e amanhã vou chegar às 5h da manhã para garantir que minha mãe será vacinada."
PREFEITURA JÁ DESENVOLVE SISTEMA DE AGENDAMENTO
Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde de Guarapari informou que o setor de Tecnologia da Informação está desenvolvendo o sistema de agendamento, que está em vias de disponibilização à população. A expectativa, de acordo com a Prefeitura, é de que na próxima semana o município possa dar publicidade a plataforma para utilização como ferramenta de marcação das vacinas.
A Secretaria reforçou ainda que não há necessidade da população passar a noite na fila ou chegar muito cedo, pois nenhum idoso pertencente ao grupo prioritário ficará sem vacina. Assim que novas doses forem disponibilizadas pelo governo do Estado, um novo calendário será lançado.