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Empreendedorismo capixaba

Nova temporada do Made in ES foca nos microempreendedores

A terceira temporada do programa vai contar histórias de microempreendedores a partir do próximo sábado (23), às 15h20, na TV Gazeta

Publicado em 

19 set 2023 às 18:35

Publicado em 19 de Setembro de 2023 às 18:35

Empreendedorismo
A terceira temporada do Made in ES destaca os microempreendedores responsáveis por tornarem os produtos capixabas referência no mercado estadual e nacional Crédito: Divulgação
Do micro ao grande empreendedor, o Espírito Santo é feito de potências econômicas. O Estado é terra de capixabas que honram o lema “Trabalha e Confia”, estampado na bandeira, e que encontraram no empreendedorismo uma fonte de renda para mudar a própria vida e a de toda a família. E são essas histórias que vão ganhar as telas da TV Gazeta nos próximos dois sábados (23 e 30).
O diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas, explica que o projeto vai continuar valorizando o que o Espírito Santo tem de melhor. Essa é a missão do Made in ES, além de promover debates, divulgar iniciativas empreendedoras e reforçar o orgulho de ser capixaba.
“Nas duas edições anteriores falamos sobre empresas e quem estava à frente dessas organizações. Agora, vamos falar diretamente com pequenos empreendedores que agregam ao desenvolvimento do Estado e vivem diariamente o lema que carregamos na bandeira”, pontua.
O objetivo é contar um pouco da trajetória de pequenos empreendedores que se inspiram em grandes empresários do Estado porque foram, e ainda são, consumidores dos produtos e serviços que vendem.
Tudo isso, inclusive, será narrado junto à história da Rede Gazeta, que em 2023 completa 95 anos e é uma empresa orgulhosamente capixaba, como reforça a gerente do Estúdio Gazeta, Mariana Perini.
“A Rede Gazeta também é uma empresa Made in ES, afinal, e com todos esses anos de história, atuou com o propósito de desenvolver o Estado. Ao longo da temporada, conheceremos pessoas que tiveram os seus negócios alavancados porque apareceram na televisão ou no jornal”, exemplifica.
Mariana Perini ainda ressalta que o Made in ES é um braço empreendedor do ‘Somos Capixabas’, um movimento da Rede Gazeta que valoriza produções tanto econômicas quanto culturais do Espírito Santo.
A terceira temporada do Made in ES contará com dois programas nos próximos dois sábados (23 e 30), sempre a partir das 15h20.

Selo Made in ES

As empresas interessadas em participar do projeto e adquirir o selo Made In ES devem enviar os documentos exigidos no regulamento, como o cartão de CNPJ, estatuto social e licença de funcionamento para o e-mail: [email protected], para avaliação de uma comissão.

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