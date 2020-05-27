Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Policiais ajudaram no parto

Mulher dá à luz em viatura da Polícia Militar no Litoral Sul do ES

O carro em que a gestante estava ficou sem gasolina no meio da estrada e ela pediu o socorro aos militares, que a socorreram utilizando a viatura, mas bebê acabou nascendo durante o trajeto entre os municípios de Itapemirim e Piúma
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2020 às 15:39

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 15:39

Mãe e bebê foram levadas para a maternidade Menino Jesus, em Itapemirim
Mãe e bebê foram levadas para a maternidade Menino Jesus, em Itapemirim Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Uma mulher deu à luz uma bebê quando estava a caminho do hospital nesta terça-feira (26) e o parto aconteceu dentro de uma viatura da Polícia Militar. O fato inusitado ocorreu entre os municípios de Itapemirim Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo. O carro em que a gestante estava ficou sem gasolina no meio do trajeto e ela pediu o socorro aos policiais militares, que ajudaram no parto.
Segundo a Polícia Militar, o acompanhante da gestante acionou os militares, mas quando os policiais chegarem ao local, a mulher já estava em trabalho de parto no banco traseiro do seu veículo. Os militares a colocaram na viatura e pediram apoio de uma ambulância, mas não conseguiram contato.
Mãe e bebê foram levadas para a maternidade Menino Jesus, em Itapemirim
Mãe e bebê foram levadas para a maternidade Menino Jesus, em Itapemirim Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Após o nascimento com o apoio dos militares, eles enrolaram a criança recém-nascida em uma blusa de frio. Por não terem conseguindo contato com o serviço de remoção, os militares agiram rápido e realizaram o transporte da mãe e da bebê até a maternidade mais próxima.
A polícia informou que no Hospital Maternidade Menino Jesus, em Itapemirim, elas foram recebidas com prontidão e entusiasmo pela equipe médica, que prestou imediatamente os cuidados necessários às duas ainda dentro da viatura. A identidade da mãe não foi revelada pela PM.

Veja Também

Marataízes: mulher que não sabia que estava grávida dá à luz em casa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Alliança, casados, idosos
Políticas públicas para idosos: pauta para o debate eleitoral
Victor Pignaton
Capixaba estreia com vitória no Roland Garros Junior Series
Fluminense x Independiente Rivadavia, pela Libertadores
Fluminense leva virada do Rivadavia e vê pressão aumentar na Libertadores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados