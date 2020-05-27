Mulher dá à luz em viatura da Polícia Militar no Litoral Sul do ES

Mãe e bebê foram levadas para a maternidade Menino Jesus, em Itapemirim Crédito: Divulgação/Polícia Militar

e Uma mulher deu à luz uma bebê quando estava a caminho do hospital nesta terça-feira (26) e o parto aconteceu dentro de uma viatura da Polícia Militar . O fato inusitado ocorreu entre os municípios de Itapemirim Piúma , no Litoral Sul do Espírito Santo. O carro em que a gestante estava ficou sem gasolina no meio do trajeto e ela pediu o socorro aos policiais militares, que ajudaram no parto.

Segundo a Polícia Militar, o acompanhante da gestante acionou os militares, mas quando os policiais chegarem ao local, a mulher já estava em trabalho de parto no banco traseiro do seu veículo. Os militares a colocaram na viatura e pediram apoio de uma ambulância, mas não conseguiram contato.

Mãe e bebê foram levadas para a maternidade Menino Jesus, em Itapemirim Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Após o nascimento com o apoio dos militares, eles enrolaram a criança recém-nascida em uma blusa de frio. Por não terem conseguindo contato com o serviço de remoção, os militares agiram rápido e realizaram o transporte da mãe e da bebê até a maternidade mais próxima.