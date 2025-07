Assistência social

MP e Guarapari assinam termo para melhorar acolhimento da população de rua

Ministério Público do Espírito Santo solicitou à Prefeitura de Guarapari a implementação de uma série de medidas, incluindo adequações no Centro Pop

Após flagrar irregularidades em serviços socioassistenciais destinados à população em situação de rua em Guarapari, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça Cível do município, firmou um acordo com a prefeitura local para a reestruturação das ações de assistência social voltados a este público. >