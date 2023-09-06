Motorista terá que indenizar motociclista atingido após cavalo de pau no ES

Sede do Tribunal de Justiça do ES Crédito: Carlos Alberto Silva

Um motociclista terá que ser indenizado em R$ 12 mil por danos morais pelo motorista de um carro que atingiu a moto que ele pilotava ao realizar uma manobra irregular conhecida como cavalo de pau ao trafegar em uma via de Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu em maio de 2020 e o julgamento ocorreu em agosto deste ano, na 2ª Vara Cível de Nova Venécia. A sentença foi divulgada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) nesta terça-feira (5).

Segundo os autos do processo, o motorista do carro teria realizado um cavalo de pau — quando o condutor dá uma freada brusca e realiza um giro – momento em que atingiu o motociclista. Imagens de câmeras de segurança mostraram que a manobra foi feita de forma involuntária pelo motorista do carro devido a um pneu que estourou. Entretanto, havia a responsabilidade de realizar manutenção adequada do veículo, sendo, então, o condutor culpado pelo acidente, conforme a decisão judicial.

Durante o processo, o motociclista entrou com um pedido de pensão vitalícia e ressarcimento de gastos com fisioterapia, ambos foram negados pelo magistrado por falta de comprovação de gastos.