Motorista morre em acidente entre carro e caminhão em Vila Pavão

De acordo com a Polícia Militar, morte da vítima foi constatada no local pelo Corpo de Bombeiros

Um homem de 63 anos morreu em um acidente envolvendo o carro que ele estava dirigindo e um caminhão na ES 220, na localidade de Córrego Grande, em Vila Pavão , no Noroeste do Espírito Santo , na noite de terça-feira (12). Segundo a Polícia Militar , a vítima foi identificada como Paulo Cesar de Assis da Silva.

O caminhão era ocupado por dois homens, que não se feriram. O passageiro do veículo relatou aos policiais que o carro, um Fiat Siena, seguia no sentido de Nova Venécia a Vila Pavão, quando após uma longa descida, não conseguiu frear para fazer uma curva à direita e colidiu no caminhão, um Volkswagen, que vinha no caminho contrário, que não teria tido tempo de reação.

Segundo a PM, o motorista do caminhão, de 22 anos, fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica. Como procedimento, ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Nova Venécia.

Em nota, a Polícia Civil informou que o motorista do veículo foi ouvido e liberado “em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante”.