Polícia Penal do ES deve ganhar mil agentes até julho, diz secretário

Com concurso atual em andamento, expectativa da Secretaria de Estado da Justiça é que efetivo seja ampliado em até quatro vezes

A Polícia Penal do Espírito Santo deve ter um aumento em seu efetivo nos próximos meses. Criada em dezembro após a reformulação do cargo de inspetor penitenciário e atualmente com cerca de 1.900 agentes, a corporação tem concurso em andamento e a primeira turma de formação será chamada a partir de julho.

“O concurso atual corre sem nenhum tipo de embaraço, e acreditamos que a primeira turma será convocada no dia 22 de julho para início do primeiro curso de Polícia Penal. Nosso objetivo é chegar até 4.000 policiais penais nos próximos anos”, diz Rafael Pacheco, secretário de Estado da Justiça.

Segundo a Secretária da Justiça do Espírito Santo (Sejus) , a função da Polícia Penal é zelar pela integridade física e moral da pessoa sob custódia estatal, em decorrência de prisão ou medida de segurança. Cabe ainda aos policiais penais a vigilância e recaptura de presos fugitivos, além do planejamento e coordenação de ações para manutenção e controle da ordem em ambientes prisionais.

“O aumento do efetivo de policiais penais vai resultar num círculo positivo e virtuoso na qualidade da segurança do sistema prisional capixaba. Temos o compromisso do governador Renato Casagrande de permitir que a gente contrate até mil policiais penais nesse concurso atual, a depender da janela orçamentária. Além disso, temos autorização para lançar um concurso semelhante ainda este ano ou, no mais tardar, no primeiro trimestre do próximo ano”, destaca Pacheco.