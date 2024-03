Sargento do Exército é preso por maus-tratos contra cachorros em Vila Velha

Guarda Municipal descobriu o local onde estavam os animais e encaminhou Marcos Vinicius Silva Farias, de 24 anos, para a delegacia; militar foi autuado e encaminhado a um presídio

Um jovem de 24 anos, terceiro-sargento do Exército Brasileiro, foi levado para a delegacia e autuado por maus-tratos a dois cachorros. Os animais foram encontrados subnutridos, sem alimentação, com a orelha cortada e, segundo o boletim de ocorrência do caso, em "estado deplorável" em uma residência do bairro Vila Garrido, em Vila Velha, na tarde de terça-feira (12).