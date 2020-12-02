Motorista morre após acidente na BR 101 em João Neiva

Um motorista de 51 anos morreu na noite desta terça-feira (01) depois da caminhonete em que ele viajava colidir com um carro, na BR 101, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta de 22h15, no quilômetro 199 da rodovia.
De acordo com a PRF, os dois veículos bateram de frente. O motorista da caminhonete morreu no local. O condutor do outro carro foi socorrido e levado para o hospital com ferimentos leves. A PRF não informou os nomes dos envolvidos e as causas do acidente.
Segundo a Eco101, concessionária responsável pelo trecho, a faixa norte da rodovia federal foi interditada e só foi liberada na madrugada desta quarta-feira (2).