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Batida de frente

Motorista morre após acidente na BR 101 em João Neiva

De acordo com a PRF, os dois carros bateram de frente. O motorista da caminhonete morreu no local. O condutor do outro veículo foi socorrido e levado para o hospital com ferimentos leves

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 12:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2020 às 12:01
Acidente ocorreu em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, no quilômetro 199 da rodovia
Acidente ocorreu em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, no quilômetro 199 da rodovia Crédito: Leitor
Um motorista de 51 anos morreu na noite desta terça-feira (01) depois da caminhonete em que ele viajava colidir com um carro, na BR 101, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta de 22h15, no quilômetro 199 da rodovia.
De acordo com a PRF, os dois veículos bateram de frente. O motorista da caminhonete morreu no local. O condutor do outro carro foi socorrido e levado para o hospital com ferimentos leves. A PRF não informou os nomes dos envolvidos e as causas do acidente.
Condutor do outro veículo teve ferimentos leves
Condutor do outro veículo teve ferimentos leves Crédito: Leitor
Segundo a Eco101, concessionária responsável pelo trecho, a faixa norte da rodovia federal foi interditada e só foi liberada na madrugada desta quarta-feira (2).

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