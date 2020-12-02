Andarilho é suspeito de matar homem a pedradas em João Neiva

João Neiva, no Norte do ES Crédito: Divulgação / Governo do ES

Segundo a polícia, as investigações começaram logo após o crime. O suspeito foi identificado como sendo um andarilho, conhecido popularmente como Grande. Ainda de acordo com a polícia, durante as buscas, as equipes se dividiram e passaram a patrulhar outros municípios vizinhos e pontos em que andarilhos comumente são vistos.

Durante a tarde, em uma ação conjunta das polícias Civil e Militar, o andarilho foi detido no Centro do município. Ele não resistiu à prisão. "Após algumas abordagens, o autor do crime foi localizado e detido. Com ele, foram encontrados os pertences pessoais e o aparelho de celular da vítima. Em depoimento, o suspeito negou os fatos", disse o delegado titular da Delegacia de João Neiva, Leandro Sperandio.

Segundo o delegado, o autor tentou alterar a cena do crime ateando fogo, no entanto, só queimou parcialmente. "No local do crime, foi encontrada uma pedra suja de sangue que, posteriormente, foi identificada como instrumento utilizado no crime. Ela foi recolhida e encaminhada à perícia, bem como uma camisa suja de sangue, identificada como sendo da vítima", disse.

Pedra que foi utilizada no crime Crédito: Divulgação | Polícia Civil

De acordo com a polícia, o suspeito foi autuado em flagrante por latrocínio, roubo seguido de morte, e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Aracruz

Sperandio destacou que o município de João Neiva não registrou nenhum homicídio neste ano. "Essa foi a primeira morte violenta registrada neste ano, em João Neiva, tratada como latrocínio", relatou.

O CRIME