Motorista embriagado é preso após acidente com morte em Itapemirim

Um motociclista de 41 anos morreu na noite deste domingo (30) depois de ser atingido por um carro que vinha na contramão, em uma rodovia estadual na localidade de São José do Frade, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O motorista, de 47 anos, foi preso, porque estava dirigindo com sinais de embriaguez.
Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu na rodovia do Frade, na ES 488. O motorista dirigia uma Chevrolet Montana na contramão, sentido Cachoeiro de Itapemirim, e acabou batendo de frente com uma Honda CB 250 Twister.
O motociclista identificado como Vancley dos Santos Miranda morreu no local. O impacto foi tão forte, que a moto se partiu ao meio e o eixo direito do carro foi lançado na via.
Militares informaram que o motorista estava com sinais fortes de embriaguez. Ele se negou a fazer o teste de alcoolemia, então foi feita a constatação visual e ele foi levado para a delegacia de Itapemirim, onde o motorista foi autuado por homicídio culposo e encaminhado para o Centro de Detenção de Marataízes.
O carro, segundo a polícia, estava com o licenciamento vencido. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.