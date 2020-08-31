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Sul do ES

Motorista embriagado é preso após acidente com morte em Itapemirim

A vítima foi um motociclista que morreu no local. O impacto da batida foi tão forte que a moto foi partida ao meio

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 17:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2020 às 17:13
Impacto foi tão forte, que a moto se partiu ao meio
Impacto foi tão forte, que a moto foi partida ao meio Crédito: Internauta
Um motociclista de 41 anos morreu na noite deste domingo (30) depois de ser atingido por um carro que vinha na contramão, em uma rodovia estadual na localidade de São José do Frade, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O motorista, de 47 anos, foi preso, porque estava dirigindo com sinais de embriaguez.
Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu na rodovia do Frade, na ES 488. O motorista dirigia uma Chevrolet Montana na contramão, sentido Cachoeiro de Itapemirim, e  acabou batendo de frente com uma Honda CB 250 Twister.
O motociclista identificado como Vancley dos Santos Miranda morreu no local. O impacto foi tão forte, que a moto se partiu ao meio e o eixo direito do carro foi lançado na via.
Motorista, segundo a polícia, estava embriagado
Motorista, segundo a polícia, estava embriagado Crédito: Internauta
Militares informaram que o motorista estava com sinais fortes de embriaguez. Ele se negou a fazer o teste de alcoolemia, então foi feita a constatação visual e ele foi levado para a delegacia de Itapemirim, onde o motorista foi autuado por homicídio culposo e encaminhado para o Centro de Detenção de Marataízes.
O carro, segundo a polícia, estava com o licenciamento vencido. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

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