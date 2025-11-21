Moto aquática, caminhão e outros equipamentos dos Bombeiros do ES vão a leilão

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 15:34
No dia 29 de novembro serão leiloados 84 lotes de equipamentos e veículos do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) com lances a partir de R$ 100. A ação será realizada às 9h pela própria corporação. Entre os produtos disponíveis estão 38 veículos — entre caminhões, caminhonetes, automóveis, reboque e moto aquática — e sucatas diversas, incluindo equipamentos de academia e aparelhos de ar-condicionado.
Outros apetrechos disponíveis são computadores, motores de popa e eletrodomésticos. O item com maior valor inicial é de R$ 75.500,00 para um caminhão Mercedes-Benz Atego 1729. Também serão leiloados veículos do tipo van (a partir de R$ 9.600,00), quadriciclos (a partir de R$ 1.300,00) e automóveis como o Fiat Palio, a partir de R$ 9.000,00.
Os interessados já podem dar o lance no site oficial www.renannerisleiloeiro.com.br. Mas atenção, o leilão é aberto para pessoas jurídicas e físicas, exceto aqueles que sejam servidores públicos estaduais.
Junto do valor oferecido, o leiloeiro precisa encaminhar a documentação solicitada para análise. Após a aprovação, será necessário aceitar os termos e condições de venda para habilitação na disputa dos lances. Caso o valor oferecidos seja o vencedor, o arrematante receberá um e-mail de confirmação e o resumo do arremate com todas as informações e valores detalhados.
A visitação dos bens poderá ser realizada de 24 a 28 de novembro, das 10h às 15h, nos seguintes locais:
Segundo a CBMES, O objetivo da ação é se desfazer de forma responsável de bens inservíveis, conforme as normas de gestão patrimonial do Governo do Estado, gerando retorno financeiro e otimizando o uso dos recursos públicos.
