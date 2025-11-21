Dia 29 de novembro

Moto aquática, caminhão e outros equipamentos dos Bombeiros do ES vão a leilão

Os lances mínimos variam de R$ 100,00 — para lotes de sucatas — até R$ 75.500,00; veja como participar

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 15:34

CBMES realiza leilão de veículos e bens inservíveis no dia 29 de novembro Crédito: Divulgação | CBMES

No dia 29 de novembro serão leiloados 84 lotes de equipamentos e veículos do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) com lances a partir de R$ 100. A ação será realizada às 9h pela própria corporação. Entre os produtos disponíveis estão 38 veículos — entre caminhões, caminhonetes, automóveis, reboque e moto aquática — e sucatas diversas, incluindo equipamentos de academia e aparelhos de ar-condicionado.

Outros apetrechos disponíveis são computadores, motores de popa e eletrodomésticos. O item com maior valor inicial é de R$ 75.500,00 para um caminhão Mercedes-Benz Atego 1729. Também serão leiloados veículos do tipo van (a partir de R$ 9.600,00), quadriciclos (a partir de R$ 1.300,00) e automóveis como o Fiat Palio, a partir de R$ 9.000,00.

Os interessados já podem dar o lance no site oficial www.renannerisleiloeiro.com.br. Mas atenção, o leilão é aberto para pessoas jurídicas e físicas, exceto aqueles que sejam servidores públicos estaduais.

Junto do valor oferecido, o leiloeiro precisa encaminhar a documentação solicitada para análise. Após a aprovação, será necessário aceitar os termos e condições de venda para habilitação na disputa dos lances. Caso o valor oferecidos seja o vencedor, o arrematante receberá um e-mail de confirmação e o resumo do arremate com todas as informações e valores detalhados.

A visitação dos bens poderá ser realizada de 24 a 28 de novembro, das 10h às 15h, nos seguintes locais:

Pátio 01 (Lotes 01 a 38 e 61) – Av. Rio Marinho, nº 143, Nova América, Vila Velha/ES (Departamento de Manutenção do CBMES – antigo pátio da CESAN, Cobilândia);

Pátio 02 (Lotes 39 a 60) – Rua Holdercim, nº 1012, Civit II, Serra/ES (Galpão da Gerência de Bens do CBMES).

Segundo a CBMES, O objetivo da ação é se desfazer de forma responsável de bens inservíveis, conforme as normas de gestão patrimonial do Governo do Estado, gerando retorno financeiro e otimizando o uso dos recursos públicos.

