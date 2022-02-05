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Na Vila Rubim

Moradores e comerciantes começam a desocupar Mercado de Peixes, em Vitória

Prédio tem que ser desocupado para reforma devido a riscos de incêndio e desabamento; muitos, porém, não têm outro lugar para ficar

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 17:31

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

05 fev 2022 às 17:31
Profissionais do Crea-ES realizaram vistoria no Mercado de Peixes da Vila Rubim, em Vitória
Mercado de Peixes, da Vila Rubim, começa a ser desocupado por habitantes e comerciantes Crédito: Crea-ES
Depois da ordem judicial que determinou que o Mercado de Peixes da Vila Rubim, em Vitória, seja desocupado por comerciantes e moradores por conta do risco de incêndio, alguns ocupantes do edifício já começaram a mudança. O problema, porém, é que muitos deles habitam a construção há muitos anos e, agora, não têm lugar para ir. 
É o caso de Wagner Rodrigues Valadão, que mora no prédio. Em entrevista à repórter Gabriela Ribetti, da TV Gazeta, ele contou que chegou ao prédio quando tinha apenas 7 anos e que mora no local há mais de 30 anos. Agora, terá que ir para a casa da sogra.
"Eu vim pra cá com 7 anos, hoje já estou com 43. Eu comprei essa loja, paguei o IPTU. A gente tem registro em cartório, registro imobiliário, registro de tudo”, disse.

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Leonardo de Oliveira tem uma oficina de motocicletas que funciona no mercado e falou que a principal preocupação é o compromisso com os clientes. Ele recebeu a ordem de desocupação na sexta-feira (4) e também não sabe para onde vai agora.
“Eu espero que a prefeitura venha aqui. No dia que eles vierem aqui, vou ficar até eles demolirem isso daqui. Aí o que acontece, a responsabilidade é deles. Eu não vou sair daqui porque eu tenho compromisso com meus clientes”, afirmou.

"VAI CRIAR UM NOVO PROBLEMA SOCIAL"

Segundo Moisés Alves da Cruz, comerciante do local, o despejo dos trabalhadores e moradores do Mercado de Peixes vai criar um problema social. Ele espera que a desocupação seja feita da maneira mais humana possível.
"Vai criar um novo problema social. A gente espera que o poder público tenha a sensibilidade de criar uma solução humana, pelo menos, para essas pessoas”, argumentou.
As moradias e comércios ficam em cima do Mercado de Peixes da Vila Rubim, que vai passar por uma reforma, mas antes, tem que acontecer a desocupação. Segundo o coordenador da Defesa Civil da Capital, Rogério Fernandes, os moradores já foram notificados e alguns já recebem o aluguel social.
"A prefeitura já tinha notificado esses moradores para saírem e, inclusive, foram feitas tratativas para o aluguel social que alguns já estão recebendo. O prazo foi dado para a desocupação voluntária no dia 8 de fevereiro, que o oficial de Justiça virá e a prefeitura disponibilizará os meios para ser feita a mudança dessas pessoas para o local que elas desejarem. Caso isso não seja obedecido, o próximo passo é a desocupação forçada por conta de uma liminar”, detalhou.

REFORMA NECESSÁRIA

Depois da desocupação, o Mercado de Peixes será interditado para ser feito um escoramento e, em seguida, as obras começam. Serão duas etapas: a primeira vai ser na área de trás, a mais comprometida. Os comerciantes dessa área serão realocados para a parte da frente, para que todos consigam trabalhar mesmo durante as obras.
Atualmente, 36 comerciantes trabalham no mercado. Para Mário José de Almeida, a reforma é necessária para tornar o prédio um local adequado para atender a população.
"Queremos um mercado adequado para a cidade de Vitória, para a população. É necessário mexer”, disse o comerciante da região.

RISCO DE DESABAMENTO E INCÊNDIO

A Justiça do Espírito Santo determinou um prazo de 30 dias para que comerciantes e moradores desocupem o prédio do Mercado de Peixes, na Vila Rubim, em Vitória. Laudos da Defesa Civil Estadual apontam que o imóvel tem risco de incêndio e de desabamento. De acordo com informações da repórter Carol Monteiro, da TV Gazeta, ainda não há definição a respeito do novo local de trabalho dos comerciantes.
Profissionais do Crea-ES realizaram vistoria no Mercado de Peixes da Vila Rubim, em Vitória
Profissionais do Crea-ES realizaram vistoria no Mercado de Peixes da Vila Rubim, em Vitória Crédito: Crea-ES
O Mercado de Peixes funciona há 52 anos no mesmo local. Como o imóvel não é de posse dos vendedores de peixe, eles ficam impossibilitados de realizar qualquer reforma. Segundo o presidente da Associação do Comércio de Pescado da Vila Rubim, Mário José de Almeida, até para trocar uma lâmpada eles têm que ter autorização. Ele afirma que os comerciantes pedem a regularização do espaço desde 1997.
A decisão da Justiça foi baseada em um pedido do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que alega falta de condições do imóvel que colocam em risco a segurança de quem trabalha no local e a ocupação irregular por moradores. Os laudos da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros apontam a necessidade de interdição dos três andares do prédio.
Com informações de Gabriela Ribeti, da TV Gazeta

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