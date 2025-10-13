Tristeza

Menina de 3 anos morre após tomar vidro de remédio controlado no Sul do ES

A criança foi internada em UTI do Hospital Infantil Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim, mas não resistiu; Polícia Civil apura as circunstâncias do caso

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 11:20

Uma menina de três anos, de Castelo, no Sul do Espírito Santo, morreu na madrugada de domingo (12), após passar mal depois de ingerir um vidro de medicamento controlado e ser internada no Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro de Itapemirim. Ela estava na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) desde sábado (11).

Familiares contaram à TV Gazeta que, na manhã de sábado, a mãe da criança a encontrou sonolenta e cambaleante, mas pensou tratar-se de um efeito colateral de um medicamento que a menina tomava diariamente. Como os sintomas persistiram, ela acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e a filha foi encaminhada a um pronto-socorro em Castelo. Diante da gravidade do caso, a criança foi transferida à UTI do Hifa, mas não resistiu e morreu na madrugada de domingo.

Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro de Itapemirim, onde a criança estava internada Crédito: Divulgação/ Hifa

Em contato com a TV Gazeta Sul, o Conselho Tutelar de Castelo disse que acompanha o caso e informou que duas crianças – irmão e irmã da menina de três anos – foram acolhidas pelo órgão, mas o motivo do acolhimento não pode ser informado porque o caso está sob sigilo. A Polícia Militar atuou em apoio aos conselheiros tutelares.

De acordo com a Polícia Científica, a equipe médica do hospital contou aos peritos que a criança teria morrido "em decorrência de ingestão de um vidro de medicamento controlado". O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.

A Polícia Civil disse que as circunstâncias do fato serão apuradas.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta