Medicamentos: saiba como fazer o descarte de forma segura

O descarte inadequado de medicamentos é uma preocupação crescente, pois, além de representar riscos à saúde pública, compromete o meio ambiente. Diferentemente do que muitos imaginam, o caminho correto para remédios vencidos ou em desuso não é ser jogado diretamente no lixo da cozinha ou do banheiro.
Além de evitar a contaminação ambiental, o descarte correto de medicamentos contribui para a prevenção de acidentes domésticos e a segurança das famílias. Ao se livrar dos remédios de maneira adequada, também se impede o acesso indevido por crianças, idosos ou animais de estimação, combatendo os riscos de intoxicação.
A contaminação do solo e das águas, resultado do descarte incorreto, compromete a qualidade de vida e aumenta os riscos à saúde da população. Embalagens como cartelas de pílulas, potes, garrafas e seringas também devem ser descartadas corretamente. A reportagem de A Gazeta ouviu especialistas, que apontaram a forma correta de jogar fora os medicamentos.
- Procure pontos de coleta adequados: Verifique se há farmácias, hospitais ou programas de coleta de medicamentos vencidos em sua comunidade. Muitos desses locais têm programas de recolhimento seguro.
- Não jogue no lixo comum: Evite descartar medicamentos vencidos no lixo doméstico, pois podem contaminar o meio ambiente e representar um risco para a saúde pública.
- Devolva para a farmácia: Algumas farmácias aceitam medicamentos vencidos para descarte seguro. Verifique nos pontos de venda se há um programa de devolução.
- Evite jogar no vaso sanitário: Nunca descarte medicamentos pelo vaso sanitário, pois isso pode contaminar a água potável e o meio ambiente.
- Consulte as orientações do rótulo: Alguns medicamentos vêm com instruções específicas de descarte no rótulo ou na bula. Siga essas orientações, se disponíveis.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais: Enquanto aguarda o descarte seguro, mantenha os medicamentos vencidos fora do alcance de crianças e animais para evitar ingestão acidental.
O Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo (CRF-ES) organiza nos próximos dias uma iniciativa para mostrar a importância da conscientização sobre o descarte seguro de medicamentos. A 5ª Edição do Drive Thru de Descarte de Medicamentos, em parceria com a Marca Ambiental, tem objetivo de conscientizar a população, evitando assim a poluição de rios e mares, do solo e a intoxicação de pessoas (especialmente os catadores) e animais. O conselho tem a intenção de "sensibilizar" as autoridades quanto à necessidade de regulamentação do descarte e destinação de medicamentos.
Medicamentos: saiba como fazer o descarte de forma segura
Serão dois dias de ação Drive Thru na sede do CRF-ES: nesta quinta-feira (2) e sexta (3), das 9h às 16h, na Avenida Anísio Fernandes Coelho, 104, em Jardim da Penha, Vitória – próximo à Ponte Ayrton Senna. Também haverá outros seis pontos de coleta em faculdades do Estado, em dias e horários diversos. Confira abaixo:
- Ufes (Vitória) - 2 e 3 de maio, das 9h às 16h. Praça do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam). Endereço: Av. Mal. Campos, 1355, Santos Dumont, Vitória.
- Universidade Vila Velha (UVV): Área de convivência da universidade, localizada na Avenida Comissário José Dantas de Melo, 21, Boa Vista I, Vila Velha. As atividades ocorrerão nos dias 6, 7 e 8 de maio de 2024, das 9h30 às 20h30.
- Centro Universitário Multivix: A ação será realizada no Centro Universitário Multivix, situado na Rua José Alves, 135, Goiabeiras, Vitória. As datas e horários são: 2 e 3 de maio, das 9h às 11h e das 18h30 às 20h30; e 6 de maio, das 8h às 10h e das 20h às 22h.
- Faculdade Multivix Vila Velha: A atividade acontecerá na Rodovia do Sol, 3.990, Jockey de Itaparica, Vila Velha, nos dias 2 e 3 de maio, das 14h às 22h.
- Faculdade Anhanguera Guarapari: O evento será realizado na portaria de entrada da faculdade localizada na Rodovia Jones dos Santos Neves, 1.000, Lagoa Funda, Guarapari, nos dias 2 e 3 de maio, das 14h às 22h.
- Unisales (Vitória) - A ação acontece nos dias 4, 6 e 7 de maio, das 9h às 12h e das 16h às 20h, na recepção central da universidade. Endereço: Av. Vitória, 950, Forte São João, Vitória.