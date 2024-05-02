Medicamentos: saiba como fazer o descarte de forma segura

Descarte correto de medicamentos contribui para prevenção de acidentes domésticos Crédito: Divulgação

O descarte inadequado de medicamentos é uma preocupação crescente, pois, além de representar riscos à saúde pública, compromete o meio ambiente. Diferentemente do que muitos imaginam, o caminho correto para remédios vencidos ou em desuso não é ser jogado diretamente no lixo da cozinha ou do banheiro.

Além de evitar a contaminação ambiental, o descarte correto de medicamentos contribui para a prevenção de acidentes domésticos e a segurança das famílias. Ao se livrar dos remédios de maneira adequada, também se impede o acesso indevido por crianças, idosos ou animais de estimação, combatendo os riscos de intoxicação.

A contaminação do solo e das águas, resultado do descarte incorreto, compromete a qualidade de vida e aumenta os riscos à saúde da população. Embalagens como cartelas de pílulas, potes, garrafas e seringas também devem ser descartadas corretamente. A reportagem de A Gazeta ouviu especialistas, que apontaram a forma correta de jogar fora os medicamentos.

Procure pontos de coleta adequados : Verifique se há farmácias, hospitais ou programas de coleta de medicamentos vencidos em sua comunidade. Muitos desses locais têm programas de recolhimento seguro.

: Verifique se há farmácias, hospitais ou programas de coleta de medicamentos vencidos em sua comunidade. Muitos desses locais têm programas de recolhimento seguro. Não jogue no lixo comum : Evite descartar medicamentos vencidos no lixo doméstico, pois podem contaminar o meio ambiente e representar um risco para a saúde pública.



: Evite descartar medicamentos vencidos no lixo doméstico, pois podem contaminar o meio ambiente e representar um risco para a saúde pública. Devolva para a farmácia : Algumas farmácias aceitam medicamentos vencidos para descarte seguro. Verifique nos pontos de venda se há um programa de devolução.



: Algumas farmácias aceitam medicamentos vencidos para descarte seguro. Verifique nos pontos de venda se há um programa de devolução. Evite jogar no vaso sanitário : Nunca descarte medicamentos pelo vaso sanitário, pois isso pode contaminar a água potável e o meio ambiente.



: Nunca descarte medicamentos pelo vaso sanitário, pois isso pode contaminar a água potável e o meio ambiente. Consulte as orientações do rótulo : Alguns medicamentos vêm com instruções específicas de descarte no rótulo ou na bula. Siga essas orientações, se disponíveis.



: Alguns medicamentos vêm com instruções específicas de descarte no rótulo ou na bula. Siga essas orientações, se disponíveis. Mantenha fora do alcance de crianças e animais: Enquanto aguarda o descarte seguro, mantenha os medicamentos vencidos fora do alcance de crianças e animais para evitar ingestão acidental.

O Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo (CRF-ES) organiza nos próximos dias uma iniciativa para mostrar a importância da conscientização sobre o descarte seguro de medicamentos. A 5ª Edição do Drive Thru de Descarte de Medicamentos, em parceria com a Marca Ambiental, tem objetivo de conscientizar a população, evitando assim a poluição de rios e mares, do solo e a intoxicação de pessoas (especialmente os catadores) e animais. O conselho tem a intenção de "sensibilizar" as autoridades quanto à necessidade de regulamentação do descarte e destinação de medicamentos.

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Serão dois dias de ação Drive Thru na sede do CRF-ES: nesta quinta-feira (2) e sexta (3), das 9h às 16h, na Avenida Anísio Fernandes Coelho, 104, em Jardim da Penha, Vitória – próximo à Ponte Ayrton Senna. Também haverá outros seis pontos de coleta em faculdades do Estado, em dias e horários diversos. Confira abaixo: