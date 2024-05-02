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Medicamentos: saiba como fazer o descarte de forma segura

Remédios vencidos ou em desuso precisam ser descartados de forma a não representar riscos à saúde pública e ao meio ambiente; entenda

Publicado em 02 de Maio de 2024 às 08:53

Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

02 mai 2024 às 08:53
A Hypera Pharma produz alguns dos medicamentos mais consumidos no Brasil
Descarte correto de medicamentos contribui para prevenção de acidentes domésticos Crédito: Divulgação
O descarte inadequado de medicamentos é uma preocupação crescente, pois, além de representar riscos à saúde pública, compromete o meio ambiente. Diferentemente do que muitos imaginam, o caminho correto para remédios vencidos ou em desuso não é ser jogado diretamente no lixo da cozinha ou do banheiro. 
Além de evitar a contaminação ambiental, o descarte correto de medicamentos contribui para a prevenção de acidentes domésticos e a segurança das famílias. Ao se livrar dos remédios de maneira adequada, também se impede o acesso indevido por crianças, idosos ou animais de estimação, combatendo os riscos de intoxicação.
A contaminação do solo e das águas, resultado do descarte incorreto, compromete a qualidade de vida e aumenta os riscos à saúde da população. Embalagens como cartelas de pílulas, potes, garrafas e seringas também devem ser descartadas corretamente. A reportagem de A Gazeta ouviu especialistas, que apontaram a forma correta de jogar fora os medicamentos.
  • Procure pontos de coleta adequados: Verifique se há farmácias, hospitais ou programas de coleta de medicamentos vencidos em sua comunidade. Muitos desses locais têm programas de recolhimento seguro.
  • Não jogue no lixo comum: Evite descartar medicamentos vencidos no lixo doméstico, pois podem contaminar o meio ambiente e representar um risco para a saúde pública.
  • Devolva para a farmácia: Algumas farmácias aceitam medicamentos vencidos para descarte seguro. Verifique nos pontos de venda se há um programa de devolução.
  • Evite jogar no vaso sanitário: Nunca descarte medicamentos pelo vaso sanitário, pois isso pode contaminar a água potável e o meio ambiente.
  • Consulte as orientações do rótulo: Alguns medicamentos vêm com instruções específicas de descarte no rótulo ou na bula. Siga essas orientações, se disponíveis.
  • Mantenha fora do alcance de crianças e animais: Enquanto aguarda o descarte seguro, mantenha os medicamentos vencidos fora do alcance de crianças e animais para evitar ingestão acidental.
O Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo (CRF-ES) organiza nos próximos dias uma iniciativa para mostrar a importância da conscientização sobre o descarte seguro de medicamentos. A 5ª Edição do Drive Thru de Descarte de Medicamentos, em parceria com a Marca Ambiental, tem objetivo de conscientizar a população, evitando assim a poluição de rios e mares, do solo e a intoxicação de pessoas (especialmente os catadores) e animais. O conselho tem a intenção de "sensibilizar" as  autoridades quanto à necessidade de regulamentação do descarte e destinação de medicamentos. 
Medicamentos: saiba como fazer o descarte de forma segura
Serão dois dias de ação Drive Thru na sede do CRF-ES: nesta quinta-feira (2) e sexta (3), das 9h às 16h, na Avenida Anísio Fernandes Coelho, 104, em Jardim da Penha, Vitória – próximo à Ponte Ayrton Senna. Também haverá outros seis pontos de coleta em faculdades do Estado, em dias e horários diversos. Confira abaixo:
  • Ufes (Vitória) - 2 e 3 de maio, das 9h às 16h. Praça do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam). Endereço: Av. Mal. Campos, 1355, Santos Dumont, Vitória.
  • Universidade Vila Velha (UVV): Área de convivência da universidade, localizada na Avenida Comissário José Dantas de Melo, 21, Boa Vista I, Vila Velha. As atividades ocorrerão nos dias 6, 7 e 8 de maio de 2024, das 9h30 às 20h30.
  • Centro Universitário Multivix: A ação será realizada no Centro Universitário Multivix, situado na Rua José Alves, 135, Goiabeiras, Vitória. As datas e horários são: 2 e 3 de maio, das 9h às 11h e das 18h30 às 20h30; e 6 de maio, das 8h às 10h e das 20h às 22h.
  • Faculdade Multivix Vila Velha: A atividade acontecerá na Rodovia do Sol, 3.990, Jockey de Itaparica, Vila Velha, nos dias 2 e 3 de maio, das 14h às 22h.
  • Faculdade Anhanguera Guarapari: O evento será realizado na portaria de entrada da faculdade localizada na Rodovia Jones dos Santos Neves, 1.000, Lagoa Funda, Guarapari, nos dias 2 e 3 de maio, das 14h às 22h.
  • Unisales (Vitória) - A ação acontece nos dias 4, 6 e 7 de maio, das 9h às 12h e das 16h às 20h, na recepção central da universidade. Endereço: Av. Vitória, 950, Forte São João, Vitória.

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