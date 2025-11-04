Acidente de trabalho

Mecânico de prefeitura do ES morre após pneu estourar e atingir seu rosto

Gesio Sangy Borel, de 60 anos, era servidor público da Prefeitura de Muniz Freire desde 1996; administração municipal decretou três dias de luto oficial

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 10:52 - Atualizado há uma hora

Gesio Sangy Borel, 60 anos, que faleceu no local Crédito: Divulgação/ prefeitura

Um mecânico de 60 anos morreu após o pneu de um caminhão estourar e atingir o rosto dele, na manhã de segunda-feira (3). O acidente que matou Gesio Sangy Borel aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Obras Muniz Freire, no Centro do município, na Região do Caparaó do Espírito Santo, onde ele trabalhava.

Segundo a Polícia Militar, um vigilante da secretaria contou que ouviu um estouro e foi verificar o que era, momento em que encontrou Gesio. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou a morte do trabalhador. A perícia da Polícia Científica foi acionada. O corpo foi encaminhado à Seção de Medicina Legal, em Venda Nova do Imigrante. O impacto do estouro abriu um buraco no telhado de zinco do galpão onde o mecânico estava.

A Prefeitura Municipal de Muniz Freire divulgou nota de pesar lamentando a morte do servidor, que atuava na Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transportes desde 1996.

Nota de pesar da prefeitura Crédito: Divulgação

A administração municipal comunicou que, em razão do ocorrido, decretou luto oficial de três dias. O velório de Gesio foi realizado na Igreja Assembleia de Deus e o sepultamento aconteceu nesta manhã de terça-feira (4).

A Polícia Civil informou que as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia de Muniz Freire.

