Matrícula em escolas estaduais do ES será unificada e começará em 4 de novembro

Inscrições estarão abertas de 4 de novembro a 12 de dezembro, com mais de 230 mil vagas disponíveis em todo o Espírito Santo

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 14:41

A Chamada Escolar 2026 da rede estadual de ensino será aberta no dia 4 de novembro e vai até 12 de dezembro, com mais de 230 mil vagas disponíveis em todo o Espírito Santo. A partir deste ano, o processo de matrícula, rematrícula e transferência de alunos será unificado, conforme anunciado, nesta terça-feira (21), pelo governo do Estado, em cerimônia no Palácio Anchieta, em Vitória.

Antes, o processo era dividido em etapas separadas para matrícula e rematrícula, o que reduzia o tempo disponível para cada uma. O novo formato pretende agilizar o processo e oferecer mais facilidade às famílias. “O objetivo é dar um tempo maior e igual para todo mundo, seja quem está buscando matrícula seja quem está buscando rematrícula. Por isso, unificamos essas duas etapas em um só momento”, explica o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo.

Casagrande (ao centro) participou do anúncio da chamada escolar ao lado do vice, Ferraço (E), e do secretário Vitor de Angelo Crédito: Samara Ramos

A partir do dia 4 de novembro, a chamada escolar poderá ser feita pelo site da Secretaria da Educação (Sedu), onde haverá um link específico para matrícula e rematrícula.

“É importante lembrar que a gente tem vaga para todo mundo. Não falta vaga para quem quer estudar na rede estadual”, destacou o governador Renato Casagrande (PSB).

Para o ano letivo de 2026, serão ofertadas mais de 230 mil vagas, sendo 80 mil para o ensino fundamental e 130 mil para o ensino médio, das quais 33 mil integradas a cursos técnicos, além de 20 mil para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), incluindo 5 mil em EJA Profissional.

Novas escolas

O Espírito Santo contará com 20 novas escolas de tempo integral e 60 novas unidades do Programa Escola do Futuro. A lista completa dessas instituições, não apenas das novas escolas, estará disponível no site da Sedu e poderá ser consultada antes e durante a chamada escolar. A partir do próximo ano, o Estado terá 110 Escolas do Futuro e 234 escolas de tempo integral.

