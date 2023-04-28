Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Armazenagem inadequada

Mais de 900 kg de carne são apreendidos em supermercado em Linhares

Açougue do estabelecimento foi interditado e produtos, apreendidos, após Vigilância Sanitária Municipal flagrar carnes em local inadequado e expostas à contaminação

Publicado em 28 de Abril de 2023 às 10:43

Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

28 abr 2023 às 10:43
Mais de 900 kg de carne são apreendidos em supermercado em Linhares
Mais de 900 kg de carne são apreendidos em supermercado em Linhares Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares
A Vigilância Sanitária de Linhares apreendeu mais de 900 kg de carne, que estavam sendo armazenados de forma inadequada em um supermercado. Ação ocorreu nesta quinta-feira (27). Segundo o órgão, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, o açougue do estabelecimento foi interditado e o dono, multado. O proprietário tinha nota fiscal dos produtos, mas eles estavam expostos à contaminação, segundo o órgão fiscalizador.
Segundo a Vigilância Sanitária, a apreensão ocorreu após o recebimento de denúncias anônimas. Ao chegarem ao estabelecimento, os fiscais encontraram, no açougue, as carnes expostas à contaminação, sendo comercializadas em um local inadequado e fora das normas sanitárias —fora de câmaras frias, aumentando o risco de contaminação de doenças.
O órgão, que interditou o setor de açougue do local, ressaltou que o objetivo da apreensão não foi de prejudicar o dono do estabelecimento, mas orientá-lo a trabalhar de forma correta, seguindo o Código Sanitário Municipal e às regras do Ministério da Saúde.
O dono do supermercado foi multado – valor não foi informado – e tem o prazo até a próxima terça-feira, dia 2 de maio, para se adequar às normas exigidas pela Vigilância Sanitária e pelo Ministério da Saúde. Toda a carne apreendida foi incinerada na tarde desta quinta-feira (27).

Açougue cumpriu as adequações

Após o prazo estabelecido, nesta quarta-feira (3), por nota, a Prefeitura de Linhares informou que o açougue do estabelecimento fez todas as adequações exigidas pelo órgão em alinhamento ao protocolo exigido pelo Ministério da Saúde, dentro do prazo estabelecido, e foi liberado para reabrir.
Dentre as exigências, estão: limpeza, acondicionamento das prateleiras para colocar os produtos, arrumação e desocupação da câmara fria, que continha itens que não eram de lá e retirada de caixas de água

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Ministério da Saúde Saúde Carne
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados