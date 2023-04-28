Mais de 900 kg de carne são apreendidos em supermercado em Linhares Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares

A Vigilância Sanitária de Linhares apreendeu mais de 900 kg de carne, que estavam sendo armazenados de forma inadequada em um supermercado. Ação ocorreu nesta quinta-feira (27). Segundo o órgão, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, o açougue do estabelecimento foi interditado e o dono, multado. O proprietário tinha nota fiscal dos produtos, mas eles estavam expostos à contaminação, segundo o órgão fiscalizador.

Segundo a Vigilância Sanitária, a apreensão ocorreu após o recebimento de denúncias anônimas. Ao chegarem ao estabelecimento, os fiscais encontraram, no açougue, as carnes expostas à contaminação, sendo comercializadas em um local inadequado e fora das normas sanitárias —fora de câmaras frias, aumentando o risco de contaminação de doenças.

O órgão, que interditou o setor de açougue do local, ressaltou que o objetivo da apreensão não foi de prejudicar o dono do estabelecimento, mas orientá-lo a trabalhar de forma correta, seguindo o Código Sanitário Municipal e às regras do Ministério da Saúde.

O dono do supermercado foi multado – valor não foi informado – e tem o prazo até a próxima terça-feira, dia 2 de maio, para se adequar às normas exigidas pela Vigilância Sanitária e pelo Ministério da Saúde. Toda a carne apreendida foi incinerada na tarde desta quinta-feira (27).

Açougue cumpriu as adequações

Após o prazo estabelecido, nesta quarta-feira (3), por nota, a Prefeitura de Linhares informou que o açougue do estabelecimento fez todas as adequações exigidas pelo órgão em alinhamento ao protocolo exigido pelo Ministério da Saúde, dentro do prazo estabelecido, e foi liberado para reabrir.