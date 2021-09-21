Mais 300 mil doses de Coronavac compradas pelo ES chegam nesta semana

Em agenda com os prefeitos, nesta tarde, alinhamos as diretrizes e o planejamento para uma grande força tarefa para aplicação da D1, D2 e dose de reforço da vacina contra COVID-19, a partir de amanhã. Mais 300 mil doses de CoronaVac das 500 que adquirimos, chegarão nesta semana. pic.twitter.com/sMN5cGKJHS