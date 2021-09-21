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Covid-19

Mais 300 mil doses de Coronavac compradas pelo ES chegam nesta semana

Novo lote vem com o restante das 500 mil doses compradas diretamente do Instituto Butantan — as primeiras 200 mil chegaram ao Estado no último sábado (18)

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 17:31

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

21 set 2021 às 17:31
Coronavac
Vacina Coronavac é fabricada em parceira entre o Instituto Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac Crédito: Fernando Madeira
Espírito Santo vai receber mais 300 mil doses de vacina contra o novo coronavírus nesta semana. O novo lote é formado somente por imunizantes da Coronavac e, com sua entrega, todas as 500 mil doses compradas diretamente do Instituto Butantan pelo governo do Estado já estarão em território capixaba. As primeiras 200 mil foram recebidas no último sábado (18).
A informação sobre o recebimento dos imunizantes foi divulgada pelo governador Renato Casagrande na tarde desta terça-feira (21). Em publicação nas redes sociais, ele também anunciou que fez uma reunião com os prefeitos para o planejamento de uma força-tarefa para aplicação de primeira, segunda e terceira doses a partir desta quarta-feira (22).
Conforme já anunciado anteriormente, o objetivo da aquisição de doses da Coronavac é de agilizar a vacinação de jovens e adultos. Desta forma, os imunizantes da Pfizer e da AstraZeneca enviados pelo Ministério da Saúde serão usados, preferencialmente, como dose de reforço em idosos acima de 60 anos.

SECRETÁRIO EXPLICA A FORÇA-TAREFA

À frente da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o secretário Nésio Fernandes explicou que a reunião divulgada pelo governador teve o objetivo de ampliar a oferta de vacinas para a população "com o incremento de pontos em locais como terminais rodoviários e urbanos, praças, avenidas e escolas".
Em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (20), o secretário já havia adiantado que dez cidades capixabas já adotar, nesta semana, a vacinação em locais de grande fluxo de pessoas. Entre elas estão Vila VelhaCariacicaCachoeiro de Itapemirim e São Mateus.

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