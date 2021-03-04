Mãe e filha doam cabelos para produção de perucas em Cachoeiro

O gesto nobre foi feito pela Glaucia Ferreira Gomes e Francini, mãe e filha Crédito: Divulgação/Casa de Apoio aos Portadores de Câncer

O banco de perucas da Casa de Apoio aos Portadores de Câncer de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, recebeu duas doações de cabelos nesta quinta-feira (04). Mãe e filha foram até o espaço, mas como não havia voluntários para o corte no momento, a própria mãe fez o serviço e doou as madeixas.

O gesto nobre foi feito pela Glaucia Ferreira Gomes e pela Francini, mãe e filha. “Sem pestanejar, a Glaucia se prontificou em ela mesma fazer os cortes, mas não sairiam sem deixar seus cabelinhos. Nosso muito obrigada pelo ato de amor ao próximo e que perdure em seus corações esse sentimento solidário”, publicou a Casa de Apoio em suas redes sociais.

Os cabelos são doados e as perucas feitas por especialistas. O banco de perucas nasceu em 08 de abril de 2010 para atender a pacientes em tratamento de quimioterapia, que entre outros efeitos, provoca a queda de cabelo. O local funciona diariamente no bairro Ferroviários e disponibiliza o acessório - através de empréstimo - aos pacientes em tratamento, sem custos.

a própria mãe fez o serviço e doou as madeixas Crédito: Divulgação