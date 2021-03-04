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Solidariedade

Mãe e filha doam cabelos para produção de perucas em Cachoeiro

Gesto nobre foi feito pela Glaucia Ferreira Gomes e pela Francini. Elas foram até o Banco de Perucas, mas como não havia voluntários para o corte no momento, a própria mãe fez o serviço e doou as madeixas das duas

Publicado em 04 de Março de 2021 às 19:01

Publicado em 

04 mar 2021 às 19:01
O gesto nobre foi feito pela Glaucia Ferreira Gomes e Francini, mãe e filha
O gesto nobre foi feito pela Glaucia Ferreira Gomes e Francini, mãe e filha Crédito: Divulgação/Casa de Apoio aos Portadores de Câncer
O banco de perucas da Casa de Apoio aos Portadores de Câncer de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, recebeu duas doações de cabelos nesta quinta-feira (04). Mãe e filha foram até o espaço, mas como não havia voluntários para o corte no momento, a própria mãe fez o serviço e doou as madeixas.
O gesto nobre foi feito pela Glaucia Ferreira Gomes e pela Francini, mãe e filha. “Sem pestanejar, a Glaucia se prontificou em ela mesma fazer os cortes, mas não sairiam sem deixar seus cabelinhos. Nosso muito obrigada pelo ato de amor ao próximo e que perdure em seus corações esse sentimento solidário”, publicou a Casa de Apoio em suas redes sociais.
Os cabelos são doados e as perucas feitas por especialistas. O banco de perucas nasceu em 08 de abril de 2010 para atender a pacientes em tratamento de quimioterapia, que entre outros efeitos, provoca a queda de cabelo. O local funciona diariamente no bairro Ferroviários e disponibiliza o acessório - através de empréstimo - aos pacientes em tratamento, sem custos.
a própria mãe fez o serviço e doou as madeixas
a própria mãe fez o serviço e doou as madeixas Crédito: Divulgação
O serviço da casa de apoio é administrado pelo Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer de Cachoeiro de Itapemirim (GAPCCI). Para mais informações o contato é (28) 3027-5198.

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