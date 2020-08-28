Mãe diz que menina de 4 anos picada por escorpião está fora de risco

Esther Castro de Jesus, de 3 anos, foi picada por um escorpião em Linhares Crédito: Arquivo pessoal

Após mais de uma semana acompanhando a filha internada na unidade de terapia intensiva, em estado grave, por conta de complicações decorrentes da picada de um escorpião , a mãe da menina Esther Castro de Jesus, de apenas 4 anos, está mais aliviada. Isso porque a menina não corre mais risco de vida, segundo informado pela equipe médica que cuida da pequena no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória

Em conversa com a reportagem de A Gazeta na manhã desta sexta-feira (28), Isamoa de Souza Castro, disse que a filha segue na UTI, mas teve ótima evolução clínica e o caso dela não é mais tratado como grave.

"Graças a Deus ela está fora de risco, está bem. Eu que terei de ter paciência em aguardar ela se recuperar, afinal foram oito dias sedada, dormindo. Então não será da noite para o dia. Levará um tempo para ela voltar", explicou a mãe.

AINDA SEM FALAR

"É muita aflição e ansiedade à espera de ouvir ela me chamando de mamãe de novo. Desde que acordou, não falou absolutamente nada ainda, apenas observa. Isso vai levar uns dias para passar. Os médicos e enfermeiros disseram que é normal e tenho de ter paciência. É uma evolução gradativa porque embora não mais sedada, a medicação ainda faz efeito no corpo dela", detalhou a mãe.

SEM PREVISÃO

Por mais que o pior cenário já tenha passado, Esther ainda não tem previsão de alta médica e nem mesmo para deixar a UTI. A mãe foi informada pela equipe do hospital que a menina apenas será transferida para a unidade semi-intensiva quando a ação dos sedativos acabarem por completo. Além disso, a criança ainda se recupera da retirada dos tubos de respiração mecânica.

Esther está internada no Hospital Infantil, na capital capixaba, desde o último dia 20 de agosto, quando veio transferida da Unidade de Pronto-Atendimento de Linhares . Na cidade ao Norte do Estado, ela foi picada em um dedinho da mão direita um dia antes por um escorpião, quando brincava no quintal da casa da avó. Pouco antes do almoço, a menina apresentou vômitos, teve convulsão e foi levada às pressas para a UPA do município.