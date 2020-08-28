AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Segue na UTI

Mãe diz que menina de 4 anos picada por escorpião está fora de risco

Esther Castro de Jesus já respira sem aparelhos e teve a sedação retirada há dois dias. Ela, contudo, segue sem falar e internada na UTI do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 14:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2020 às 14:51
A imagem mostra Esther sorrindo, encostada em uma parede
Esther Castro de Jesus, de 3 anos, foi picada por um escorpião em Linhares Crédito: Arquivo pessoal
Após mais de uma semana acompanhando a filha internada na unidade de terapia intensiva, em estado grave, por conta de complicações decorrentes da picada de um escorpião, a mãe da menina Esther Castro de Jesus, de apenas 4 anos, está mais aliviada. Isso porque a menina não corre mais risco de vida, segundo informado pela equipe médica que cuida da pequena no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória.

Veja Também

Espírito Santo tem uma vítima de ataque de escorpião a cada duas horas

Biólogo alerta para aumento de escorpiões em agosto e setembro no ES

Em conversa com a reportagem de A Gazeta na manhã desta sexta-feira (28), Isamoa de Souza Castro, disse que a filha segue na UTI, mas teve ótima evolução clínica e o caso dela não é mais tratado como grave.
"Graças a Deus ela está fora de risco, está bem. Eu que terei de ter paciência em aguardar ela se recuperar, afinal foram oito dias sedada, dormindo. Então não será da noite para o dia. Levará um tempo para ela voltar", explicou a mãe.

AINDA SEM FALAR

Evoluindo a cada dia  desde a noite de quarta-feira (26), Esther já respira sem aparelhos e teve a sedação retirada, a menina ainda não conversa com a mãe e se comunica apenas por pequenos gestos. Um cenário normal e que não preocupa, disse Isamoa.
"É muita aflição e ansiedade à espera de ouvir ela me chamando de mamãe de novo. Desde que acordou, não falou absolutamente nada ainda, apenas observa. Isso vai levar uns dias para passar. Os médicos e enfermeiros disseram que é normal e tenho de ter paciência. É uma evolução gradativa porque embora não mais sedada, a medicação ainda faz efeito no corpo dela", detalhou a mãe.

SEM PREVISÃO

Por mais que o pior cenário já tenha passado, Esther ainda não tem previsão de alta médica e nem mesmo para deixar a UTI. A mãe foi informada pela equipe do hospital que a menina apenas será transferida para a unidade semi-intensiva quando a ação dos sedativos acabarem por completo. Além disso, a criança ainda se recupera da retirada dos tubos de respiração mecânica.
Esther está internada no Hospital Infantil, na capital capixaba, desde o último dia 20 de agosto, quando veio transferida da Unidade de Pronto-Atendimento de Linhares. Na cidade ao Norte do Estado, ela foi picada em um dedinho da mão direita um dia antes por um escorpião, quando brincava no quintal da casa da avó. Pouco antes do almoço, a menina apresentou vômitos, teve convulsão e foi levada às pressas para a UPA do município.
Mais calma, Isamoa disse que vive agora a expectativa de voltar para Linhares com a filha plenamente recuperada. "Meu maior desejo, é voltar pra casa e com ela bem. Só isso que eu quero", finalizou a mãe.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Violência no interior do ES é problema sério a ser enfrentado
Vitor Vogas, colunista de Política de A Gazeta
Vitor Vogas assina nova coluna de política em A Gazeta
Ciência e pesquisa no laboratório
Fuga de cérebros: o que está acontecendo com a ciência nos EUA?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados