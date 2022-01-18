Linhares faz mutirão para vacinar crianças contra a Covid-19

A Prefeitura de Linhares , no Norte do Estado, vai realizar um mutirão nesta quarta-feira (19) para vacinar crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 . A aplicação vai acontecer das 8h às 16 horas, no ginásio poliesportivo Idemar Uneda, no bairro Shell. O município recebeu 1.030 doses do imunizante pediátrico e disse que a prioridade é vacinar as que tenham comorbidades, deficiências permanentes, indígenas e quilombolas.

Espirito Santo já começou a vacinar crianças de 5 a 11 anos. Crédito: Prefeitura Municipal de Vitória

A prefeitura informou que não é preciso realizar agendamento prévio para participar do mutirão. É necessário apenas que a criança esteja acompanhada dos pais ou responsáveis ou tenha uma autorização por escrito. Não será pedido prescrição médica, basta levar o cartão de vacinação da criança.

“Iniciamos esse trabalho com muita alegria, em ver que cada dose aplicada é proteção para as crianças e o alívio das famílias linharenses, que anseiam ver suas crianças também protegidas contra a covid-19”, disse o secretário Municipal de Saúde, Saulo Rodrigues Meirelles.

Ele reforçou que, assim que Linhares receber novos lotes do imunizante pediátrico, o município iniciará a vacinação também nas localidades do interior.

ESQUEMA DE VACINAÇÃO

O esquema vacinal será com duas doses, obedecendo o intervalo de oito semanas entre as aplicações. Os pais ou responsáveis deverão observar os cartões de vacinação das crianças uma vez que o intervalo de qualquer vacina de rotina tem que obedecer 15 dias para vacinação contra Covid-19.

Se a criança tiver sintomas gripais, é necessário aguardar 30 dias, após o início dos sintomas, para receber o imunizante.

As novas convocações serão feitas de forma escalonada, em ordem decrescente de idade e serão informadas pelos canais oficiais da Prefeitura, dependendo do recebimento de novos lotes de vacina pelo município. Crianças que completarem 12 anos após o recebimento da primeira dose deverão completar o ciclo vacinal com o mesmo imunizante.

A ordem de recebimento da vacina, segundo o Plano Nacional de Imunização (PNI), é: