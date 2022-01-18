Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nesta quarta (19)

Linhares faz mutirão para vacinar crianças contra a Covid-19

Prioridade é vacinar crianças de 5 a 11 anos com comorbidades, deficiências permanentes, indígenas e quilombola. Não é preciso agendamento prévio
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

18 jan 2022 às 17:00

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 17:00

A Prefeitura de Linhares, no Norte do Estado, vai realizar um mutirão nesta quarta-feira (19) para vacinar crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. A aplicação vai acontecer das 8h às 16 horas, no ginásio poliesportivo Idemar Uneda, no bairro Shell. O município recebeu 1.030 doses do imunizante pediátrico e disse que a prioridade é vacinar as que tenham comorbidades, deficiências permanentes, indígenas e quilombolas.
Vitória já começou a vacinar crianças de 5 a 11 anos.
Espirito Santo já começou a vacinar crianças de 5 a 11 anos. Crédito: Prefeitura Municipal de Vitória
A prefeitura informou que não é preciso realizar agendamento prévio para participar do mutirão. É necessário apenas que a criança esteja acompanhada dos pais ou responsáveis ou tenha uma autorização por escrito. Não será pedido prescrição médica, basta levar o cartão de vacinação da criança.
“Iniciamos esse trabalho com muita alegria, em ver que cada dose aplicada é proteção para as crianças e o alívio das famílias linharenses, que anseiam ver suas crianças também protegidas contra a covid-19”, disse o secretário Municipal de Saúde, Saulo Rodrigues Meirelles.
Ele reforçou que, assim que Linhares receber novos lotes do imunizante pediátrico, o município iniciará a vacinação também nas localidades do interior.

Veja Também

ES recebe novo lote com 24 mil vacinas para crianças contra a Covid-19

Prefeituras abrem agendamento para vacinação de crianças contra Covid no ES

ESQUEMA DE VACINAÇÃO
O esquema vacinal será com duas doses, obedecendo o intervalo de oito semanas entre as aplicações. Os pais ou responsáveis deverão observar os cartões de vacinação das crianças uma vez que o intervalo de qualquer vacina de rotina tem que obedecer 15 dias para vacinação contra Covid-19.
Se a criança tiver sintomas gripais, é necessário aguardar 30 dias, após o início dos sintomas, para receber o imunizante.
As novas convocações serão feitas de forma escalonada, em ordem decrescente de idade e serão informadas pelos canais oficiais da Prefeitura, dependendo do recebimento de novos lotes de vacina pelo município. Crianças que completarem 12 anos após o recebimento da primeira dose deverão completar o ciclo vacinal com o mesmo imunizante.
A ordem de recebimento da vacina, segundo o Plano Nacional de Imunização (PNI), é:
1º - crianças com comorbidades e deficiências permanentes;
2º - povos indígenas e quilombolas;
3º - crianças que vivem com pessoas com risco de evoluir para quadros graves da Covid-19;
4º - crianças sem comorbidades.

Veja Também

Após um ano, primeira imunizada contra a Covid no ES vai vacinar o segundo neto

Vacina contra Covid em crianças exige intervalo de 15 dias das demais; veja regras

O medo da vacina pode ser irracional

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados