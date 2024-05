Justiça proíbe nova paralisação de rodoviários na Grande Vitória

Decisão do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES) aponta que os rodoviários não comunicaram previamente que iriam paralisar os serviços na manhã de quinta-feira (9)

Uma liminar concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES) ao Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), proíbe que o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Espírito Santo (Sindirodoviários) faça uma nova paralisação na frente da garagem das empresas Nova Transportes e Santa Zita, do Sistema Transcol, e bloqueie a saída de ônibus, como ocorreu na quinta-feira (9).