Impasse

Justiça barra doação de terreno da prefeitura para a Santa Casa em Colatina

MPES argumentou que houve autorização da Câmara em 2023 para o repasse, mas a transferência gratuita do patrimônio municipal 'carece de interesse público'

A Justiça determinou, nesta quarta-feira (16), a suspensão da doação do terreno de 8.228,45 m² onde funciona a Santa Casa de Misericórdia de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, feita pela Prefeitura à instituição. A decisão, assinada pelo juiz Menandro Taufner Gomes, aponta que a área é avaliada em R$ 4,5 milhões e acolhe a Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público (MPES), que argumenta que, apesar da autorização da Câmara — estabelecida na Lei Municipal nº 7.169/2023 — para doação, o repasse gratuito do patrimônio municipal 'carece de interesse público'.>