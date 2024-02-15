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Fatalidade

Jovem morre prensado por máquina em acidente de trabalho em Castelo

Carlos Jose Coutinho Junior, de 21 anos, chegou a ser levado ao hospital, mas já chegou sem vida; acidente fatal ocorreu na tarde desta quinta-feira (15)

Publicado em 15 de Fevereiro de 2024 às 19:31

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

15 fev 2024 às 19:31
Um jovem de 21 anos morreu após sofrer um acidente de trabalho em uma empresa de Castelo, no Sul do Estado, na tarde desta quinta-feira (15). Carlos José Coutinho Junior foi prensado por uma máquina na área da CS3 Revestimentos - Mármores e Granitos do Brasil, e chegou a ser levado para o hospital, mas chegou sem vida.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi levada ao Posto Avançado dos Bombeiros (PAB) de Castelo, por funcionários da empresa, com um ferimento contundente na cabeça, hemorragia pelo ouvido e parada cardiorrespiratória. Ainda conforme a corporação, imediatamente, os militares prestaram os primeiros socorros, colocaram a vítima na ambulância e a levaram para o hospital, onde foi deixada aos cuidados da equipe médica.
Procurado, o Hospital Municipal de Castelo, para onde Carlos foi levado, informou, por meio da assessoria da prefeitura, que o trabalhador já chegou no hospital em óbito. A equipe clínica ainda tentou reanimar o jovem, mas ele não resistiu.

Sindicato lamenta ocorrido

Nas redes sociais, o Sindicato dos Trabalhadores do Mármore e Granito do Espírito Santo (Sindimármore) publicou uma nota lamentando o acidente.
“Mais uma morte no setor de mármore e granito. A vítima da vez é Carlos José Coutinho Junior, que morreu prensado entre um equipamento e uma coluna. Estão sendo levantadas outras informações para mais esclarecimentos sobre o ocorrido. O acidente fatal aconteceu por volta das 13h45 desta quinta-feira (15), na empresa CS3 Mármores e Granitos Ltda, localizada em Castelo, Sul do Estado.
De acordo com o sindicato, Carlos trabalhava como expedidor de mercadorias. “A empresa tem como atividade principal o aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras. O Sindimármore está prestando todo apoio à família enlutada”, ressaltou.
A Polícia Civil foi procurada para mais informações sobre o encaminhamento do caso, mas a corporação informou que a ocorrência está em andamento e ainda não dispõe de detalhes. O Corpo do jovem foi levado ao SML de Venda Nova do Imigrante. 
A empresa CS3 Mármores e Granitos também foi procurada pela reportagem de A Gazeta, mas não retornou até a publicação do texto. O espaço segue aberto.

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