'Jamais me senti tão pastor como nesses dias', diz Usiel em retorno a igreja

Após conseguir liminar, pastor Usiel voltou a pregar na Igreja Batista da Praia do Canto nesta quarta-feira (15). Crédito: Reprodução | Youtube

No primeiro culto do pastor Usiel Carneiro de Souza, de 60 anos, após a Justiça conceder liminar permitindo que ele voltasse a presidir a Igreja Batista da Praia do Canto (IBPC) , o religioso falou aos congregantes sobre o período em que esteve afastado: “Jamais me senti tão pastor como nesses dias”. A fala dita no final da pregação foi seguida de aplausos dos presentes na noite de quarta-feira (15), feriado de Proclamação da República.

O afastamento ocorreu após 25 membros do templo recorrerem à Justiça e conseguirem uma decisão para que Usiel não fosse mais o líder religioso da Igreja Batista da Praia do Canto (IBPC) por ''desvio de conduta''.

Em meio à briga de disputa ideológica, o pastor Usiel, durante a pregação, citou sobre adversidades e a necessidade da igreja de discutir diferenças “com amor” e respeito. Ele se baseou em um capítulo da Bíblia que fala sobre amor, em Matheus 5, e contou que a missão da igreja é ser capaz de “sentar-se à mesa e discordar e criar espaços que respeitem e valorizem o ser humano”.

"Não quer dizer que as pessoas não serão julgadas pelos seus crimes que fizeram contra nós, mas isso significa que podemos tornar os outros a quem não estamos dispostos a tratar com amor. Amar não é querer bem, mas tratar como quem ama. Há um versículo que diz 'vocês ouviram o que foi dito: 'ame o seu próximo e odeie o seu inimigo', mas eu digo: amem os seus inimigos" Usiel Carneiro de Souza - Pastor da Igreja Batista da Praia do Canto (IBPC)

Os presentes clamaram "o amor prevalecerá" no começo do culto, frase usada em proteste de apoiadores de Usiel, realizado nesta segunda-feira (13), depois de uma decisão judicial aumentando as sanções contra ele.

"Desvio de doutrina batista"

O pastor Usiel havia sido afastado após um grupo de 25 pessoas conseguiram na Justiça fazer cumprir uma determinação da Convenção Batista Brasileira (CBB) de afastá-lo do comando da instituição por entenderem que havia "desvio de doutrina batista".

Na sentença, o pastor Usiel ficou sujeito a uma multa de R$ 5 mil, por dia, caso descumprisse cada um dos atos determinados pela Justiça. No documento enviado à CBB, eles afirmam que há relatos de que o pastor Usiel "estaria aceitando tais práticas (homossexualidade) e aconselhando membros de famílias tradicionais da igreja a admitirem tal prática".

O pastor entrou com recurso, conforme anunciado pelo mesmo durante uma live feita no dia dia 8 de outubro. Na transmissão, ele informou também que não pretende deixar a igreja, e obteve apoio massivo dos fiéis: 400 deles assinaram um documento pela permanência de Usiel. No mesmo dia, os mesmo 400 fiéias assinaram um documento em apoio a Usiel, coletadas durante o culto realizado durante a noite.