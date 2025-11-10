Registro

Jaguatirica aparece em praça de Guaçuí, na Região do Caparaó do ES

Animal foi visto em praça no bairro Santa Cecília; secretário municipal de Meio Ambiente diz que não há riscos de ataques por parte do felino

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 17:52

Uma jaguatirica foi avistada andando pela cidade em Guaçuí, no Caparaó do Espírito Santo, por volta de 0h desta segunda-feira (10). Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o animal aparece caminhando na Praça José Júlio de Souza, no bairro Santa Cecília, e indo embora em seguida.

Segundo o secretário de meio ambiente do município, Roberto Martins, o bairro fica localizado perto de área de mata, o que explica a presença do felino. Apesar da cena curiosa, ele diz que o animal é comum na região do Caparaó e não representa riscos para os moradores.

Jaguatirica foi avistada Praça José Júlio de Souza, no bairro Santa Cecília, em Guaçuí Crédito: Redes sociais / Roberto Martins

Em nota, a Polícia Militar Ambiental disse que não foi acionada para a ocorrência. A corporação explicou que a jaguatirica é um felino silvestre de hábitos predominantemente noturnos e costuma evitar o contato com seres humanos. Em situações de avistamento, o risco à população é considerado baixo, desde que não haja tentativa de aproximação, perseguição ou captura do animal.

A orientação do BPMA é que, ao se deparar com qualquer animal silvestre, especialmente grandes felinos, a população mantenha distância, não tente contê-lo ou alimentá-lo, e acione imediatamente o telefone 190. Dessa forma, as equipes especializadas poderão adotar as medidas técnicas adequadas, garantindo a segurança das pessoas e o bem-estar do animal.

