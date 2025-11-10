Home
Jaguatirica aparece em praça de Guaçuí, na Região do Caparaó do ES

Animal foi visto em praça no bairro Santa Cecília; secretário municipal de Meio Ambiente diz que não há riscos de ataques por parte do felino

Carol Leal

Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 17:52

Uma jaguatirica foi avistada andando pela cidade em Guaçuí, no Caparaó do Espírito Santo, por volta de 0h desta segunda-feira (10). Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o animal aparece caminhando na Praça José Júlio de Souza, no bairro Santa Cecília, e indo embora em seguida.

Segundo o secretário de meio ambiente do município, Roberto Martins, o bairro fica localizado perto de área de mata, o que explica a presença do felino. Apesar da cena curiosa, ele diz que o animal é comum na região do Caparaó e não representa riscos para os moradores.

Jaguatirica foi avistada Praça José Júlio de Souza, no bairro Santa Cecília, em Guaçuí
Jaguatirica foi avistada Praça José Júlio de Souza, no bairro Santa Cecília, em Guaçuí Crédito: Redes sociais / Roberto Martins

Em nota, a Polícia Militar Ambiental disse que não foi acionada para a ocorrência. A corporação explicou que a jaguatirica é um felino silvestre de hábitos predominantemente noturnos e costuma evitar o contato com seres humanos. Em situações de avistamento, o risco à população é considerado baixo, desde que não haja tentativa de aproximação, perseguição ou captura do animal.

A orientação do BPMA é que, ao se deparar com qualquer animal silvestre, especialmente grandes felinos, a população mantenha distância, não tente contê-lo ou alimentá-lo, e acione imediatamente o telefone 190. Dessa forma, as equipes especializadas poderão adotar as medidas técnicas adequadas, garantindo a segurança das pessoas e o bem-estar do animal.

