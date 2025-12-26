Jacaré é encontrado passeando pelas ruas de Vila Velha

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 13:11
Moradores do bairro Vale Encantado, em Vila Velha, levaram um susto na manhã desta sexta-feira (26) ao encontrar um jacaré andando pelas ruas da região. O animal foi visto por volta das 5h da manhã e mobilizou moradores e forças de segurança. Quem percebeu a presença do jacaré primeiro foi a moradora Alvina, que fazia caminhada no início do dia.
Após o flagrante, os próprios moradores cercaram a área e mantiveram o jacaré próximo à porta de uma loja, para evitar que ele seguisse pelas ruas do bairro. Com o passar do tempo, curiosos se aproximaram e o animal acabou virando atração. Uma moradora que passava de bicicleta comentou que era a primeira vez que via um jacaré tão de perto. Outro homem resumiu a orientação geral: “É só não mexer com ele, né? Deixa ele, coitado”.
A Guarda Municipal foi acionada e ampliou o isolamento da região. Em seguida, a Polícia Militar Ambiental utilizou equipamentos adequados para imobilizar o jacaré e realizou a captura.
Durante a ação, o subtenente Rogério explicou que o animal seria levado para a Lagoa Jacuném, onde passaria por reintrodução ao habitat natural. “Aparentemente, não tem ferimentos e só está apenas assustado. Deve ter vindo de uma rede fluvial aqui do bairro Vale Encantado. Como aqui era uma região de muitos alagados, o habitat dele acabou, então ele começa a sair pela rua”, afirmou.
Segundo a Polícia Militar Ambiental, este foi o terceiro jacaré resgatado apenas nesta semana na Grande Vitória. O primeiro caso ocorreu no Aeroporto de Vitória, onde um animal de cerca de 90 centímetros foi encontrado sem ferimentos e devolvido a uma área de mata. Horas depois, um segundo jacaré, com aproximadamente dois metros de comprimento, foi localizado na Serra; ele apresentava várias lesões e passará por um processo de reabilitação.
Depois do susto, Alvina contou que nunca tinha visto um jacaré tão de perto. “Primeiro que eu vi. Mas é um bicho bonito, até”, disse.
