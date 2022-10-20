Interação maior com o público: Globo investe em TV 3.0 para 2024

PH Castro foi um dos convidados para o segundo dia de palestras do evento Crédito: João Vitor Castro

A frase “o futuro é logo ali” imprime em alta resolução a tendência da televisão do amanhã. A tecnologia da TV 3.0 - substituta da digital - é uma das apostas da Rede Globo já para o ano de 2024. O sistema é uma evolução de tudo já visto ao trazer não só a melhora da qualidade de som e vídeo, mas também uma integração entre a internet, a TV aberta e o telespectador.

Esse avanço é possível devido ao Hub Inteligente, que envolve seis aspectos: personalização, integração, dados, identidade, ecossistema e modelos de negócio.

A proposta foi pauta na palestra “Por dentro do Mediatech Lab da Globo - Acelerando o Futuro”, ministrada na Rede Gazeta na última quarta-feira (19) por PH Castro e Patrícia Rego, diretores da Globo nas áreas Mediatech e Planejamento - Afiliada, respectivamente.

Outras tecnologias também foram abordadas, como a formação das bases para inserção no metaverso e a criação de "Humanos Virtuais". Essa tecnologia consiste em técnicas de inteligência artificial para dar corpo, voz e cenário a textos escritos. Segundo Castro, também há estudos sendo desenvolvidos no Mediatech Lab para a área do telejornalismo.

A novidade se baseia em uma interação maior com quem assiste, baseada em um sistema personalizado e síncrono com as necessidades de quem usa. Ou seja, a TV 3.0 vai dispor de múltiplos formatos de conteúdo, de acordo com o conhecimento sobre o gosto pessoal que o sistema terá sobre o consumidor.

Além disso, haverá conteúdo segmentado por região, assim as demandas vão aparecer conforme leitura sobre o local. Enaltecer a identidade brasileira também é o foco da implantação.

"Vamos defender a identidade e cultura brasileiras. Somos fortes e vamos continuar sendo. Se a gente não fizer nada, virão o Facebook, o Google, e vão varrer tudo. Vai ser tudo pasteurizado." PH Castro - Diretor da Globo de Mediatech- Afiliada

Essa inovação parte não só do esforço de se criar o inusitado, mas também de agir para trazer e desenhar o amanhã. Durante a palestra, PH Castro defendeu que se deve encontrar o caminho e liderar, não somente esperar por ele. Foi por isso, acrescentou, que a Globo investiu na TV 3.0.

O novo sistema deve trazer também melhorias, como som imersivo de alta qualidade e plataforma de consumo com mais agilidade e menos fricção. Todo o sistema foi criado dentro do laboratório de inovação da Globo, conhecido como MediaTech Lab.

Segundo Patrícia Rego, esse processo inovador da Rede Globo começou em 2017, com uma revisão da cultura da empresa e a criação de iniciativas para impulsionar a inovação. Um desses exemplos é o próprio Mediatech Lab.

"Além dos clientes, a gente tem que se preocupar com os nossos colaboradores." Patrícia Rego - Diretora da Globo de Planejamento - Afiliada

Durante a palestra, Patrícia abordou alguns conceitos-chave da inovação e explicou a nova cultura da Rede Globo. “Grande parte das empresas, quando não dão certo, a maior falha está nos processos, e não nas pessoas”, defendeu ela. Aí está a importância do processo inovador, das transformações internas e do olhar atencioso para o futuro.