Fogo em fritadeira

Incêndio atinge famosa doceria e lanchonete na Praia da Costa

Segundo o proprietário da Doceria do Lédo, o fogo começou em uma fritadeira. Vizinhos ajudaram a apagar as chamas

Sara Oliveira Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 08:56

Um incêndio atingiu a cozinha da Doceria do Léo, na Praia da Costa, em Vila Velha, na tarde de quinta-feira (8). Um vídeo gravado pelo proprietário mostra parte do gesso do estabelecimento no chão, além das chamas e fumaça.

Nas redes sociais, o proprietário da loja, Léo Cereja, informou que o incêndio teria começado em uma fritadeira. Segundo os donos, o equipamento tinha acabado de passar por uma manutenção. “Infelizmente, por conta de uma manutenção mal-sucedida, do fornecedor da nossa fritadeira [...] a gente teve que, eu e o rafa, e a nossa equipe, apagar o fogo da loja e fechar ela mais cedo”, disseram no vídeo.

Incêndio atinge doceria na Praia da Costa em Vila Velha Crédito: Redes Sociais

Segundo apuração da repórter Cris Martinelli, da TV Gazeta, a cozinha fica no segundo andar do prédio. Testemunhas relataram que o incêndio teria começado por volta das 16h. Trabalhadores de lojas vizinhas tentaram ajudar os donos a conter as chamas, antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

Após o incêndio, a doceria precisou fechar as portas, mas o proprietário informou que o atendimento será retomado nesta sexta-feira (9), apenas para retirada dos produtos. Léo relatou também que precisou ir até um hospital na noite de quinta-feira (9).

O Corpo de Bombeiros foi procurado para mais informações sobre a ocorrência. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.

*Com informações da repórter Cris Martinelli, da TV Gazeta.

