Itapuã

Incêndio atinge churrascaria e deixa imóveis sem energia em Vila Velha

O fogo foi registrado na madrugada desta quinta-feira (25), em Itapuã

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 08:40

Um incêndio atingiu uma churrascaria na madrugada desta quinta-feira (25), na Avenida Jair de Andrade, em Itapuã, Vila Velha. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo ficou restrito a uma pequena parte do restaurante. Segundo a corporação, como o estabelecimento estava fechado, o fogo não tomou maiores proporções.

Ainda conforme os bombeiros, a estrutura não foi comprometida, não houve vítimas e também não foi solicitada perícia.

O dono da churrascaria Porteira, Júlio César Barros, contou que foi avisado por telefone sobre o incêndio. "Disseram que o fogo aconteceu porque houve uma falha no transformador da EDP. Com isso, toda a rede de 110 volts da minha energia recebeu uma carga muito superior e pegou fogo", relatou.

Parte da churrascaria ficou destruída pelo fogo Crédito: Oliveira Alves

Segundo Júlio César, o restaurante funciona há mais de 15 anos na região. Agora, o proprietário aguarda retorno da seguradora para entender qual o tamanho do prejuízo.

"Mas o problema maior é que tenho funcionários para sustentar, boletos para pagar. Minha loja tem o melhor faturamento na sexta, sábado e domingo. Agora estou com esse prejuízo. São 15 famílias que dependem desse negócio", lamentou Júlio César.

Em nota, a EDP informou que técnicos estão no local adotando as medidas cabíveis. Ainda segundo a empresa, por segurança, clientes do entorno tiveram o fornecimento de energia interrompido até a conclusão do serviço.

* Com informações de Alice Sousa, da TV Gazeta.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta