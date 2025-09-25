Home
Incêndio atinge churrascaria e deixa imóveis sem energia em Vila Velha

O fogo foi registrado na madrugada desta quinta-feira (25), em Itapuã

Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 08:40

Um incêndio atingiu uma churrascaria na madrugada desta quinta-feira (25), na avenida Jair de Andrade, em Itapuã, Vila Velha. O fogo começou por volta das 3h e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros.

Um incêndio atingiu uma churrascaria na madrugada desta quinta-feira (25), na Avenida Jair de Andrade, em Itapuã, Vila Velha. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo ficou restrito a uma pequena parte do restaurante. Segundo a corporação, como o estabelecimento estava fechado, o fogo não tomou maiores proporções.

Ainda conforme os bombeiros, a estrutura não foi comprometida, não houve vítimas e também não foi solicitada perícia.

O dono da churrascaria Porteira, Júlio César Barros, contou que foi avisado por telefone sobre o incêndio. "Disseram que o fogo aconteceu porque houve uma falha no transformador da EDP. Com isso, toda a rede de 110 volts da minha energia recebeu uma carga muito superior e pegou fogo", relatou.

Restaurante pega fogo em Vila Velha
Parte da churrascaria ficou destruída pelo fogo Crédito: Oliveira Alves

Segundo Júlio César, o restaurante funciona há mais de 15 anos na região. Agora, o proprietário aguarda retorno da seguradora para entender qual o tamanho do prejuízo. 

"Mas o problema maior é que tenho funcionários para sustentar, boletos para pagar. Minha loja tem o melhor faturamento na sexta, sábado e domingo. Agora estou com esse prejuízo. São 15 famílias que dependem desse negócio", lamentou Júlio César. 

Em nota, a EDP informou que técnicos estão no local adotando as medidas cabíveis. Ainda segundo a empresa, por segurança, clientes do entorno tiveram o fornecimento de energia interrompido até a conclusão do serviço.

* Com informações de Alice Sousa, da TV Gazeta. 

