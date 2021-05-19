Imóveis em área de preservação ambiental são demolidos em Itapemirim

Várias construções ilegais em uma área de preservação ambiental, no bairro Maraguá, em Itapemirim, Litoral Sul do Espírito Santo, foram demolidas em uma operação da prefeitura nesta quarta-feira (19). Moradores de casas no local foram notificados para conter o avanço da degradação do meio ambiente.
Segundo o município, pelo menos 12 construções inacabadas em meio à região de restinga litorânea foram demolidas. A ação, que teve o apoio da Polícia Militar Ambiental, secretarias do município e Guarda Municipal, aconteceu após denúncias.
“Há dois meses fizemos uma ação de contenção, mas denúncias apontaram que as invasões voltaram a acontecer. São várias invasões, queimadas, loteamentos e obras irregulares em uma região de aproximadamente 40 mil metros quadrados. Os imóveis não habitados foram demolidos e as pessoas que afirmam serem proprietárias da terra foram notificadas”, disse o secretário de Meio Ambiente, Lindenberg Lopes Areias Neto.
A área permeia as margens da Rodovia do Sol. Segundo a prefeitura, a operação para preservação ambiental da área continuará nos próximos dias.