Imóveis em área de preservação ambiental são demolidos em Itapemirim

“Há dois meses fizemos uma ação de contenção, mas denúncias apontaram que as invasões voltaram a acontecer. São várias invasões, queimadas, loteamentos e obras irregulares em uma região de aproximadamente 40 mil metros quadrados. Os imóveis não habitados foram demolidos e as pessoas que afirmam serem proprietárias da terra foram notificadas”, disse o secretário de Meio Ambiente, Lindenberg Lopes Areias Neto.