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Meio Ambiente

Imóveis em área de preservação ambiental são demolidos em Itapemirim

Segundo prefeitura, área de restinga litorânea sofre com queimadas, loteamentos e construções  ilegais
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 mai 2021 às 19:32

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 19:32

Imóveis em área de preservação ambiental são demolidos
Imóveis em área de preservação ambiental são demolidos Crédito: Telespectador/ TV Gazeta Sul
Várias construções ilegais em uma área de preservação ambiental, no bairro Maraguá, em Itapemirim, Litoral Sul do Espírito Santo, foram demolidas em uma operação da prefeitura nesta quarta-feira (19). Moradores de casas no local foram notificados para conter o avanço da degradação do meio ambiente.
Segundo o município, pelo menos 12 construções inacabadas em meio à região de restinga litorânea foram demolidas. A ação, que teve o apoio da Polícia Militar Ambiental, secretarias do município e Guarda Municipal, aconteceu após denúncias.
“Há dois meses fizemos uma ação de contenção, mas denúncias apontaram que as invasões voltaram a acontecer. São várias invasões, queimadas, loteamentos e obras irregulares em uma região de aproximadamente 40 mil metros quadrados. Os imóveis não habitados foram demolidos e as pessoas que afirmam serem proprietárias da terra foram notificadas”, disse o secretário de Meio Ambiente, Lindenberg Lopes Areias Neto.
A área permeia as margens da Rodovia do Sol. Segundo a prefeitura, a operação para preservação ambiental da área continuará nos próximos dias.

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