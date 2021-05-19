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Ibatiba

Gêmeos nascem prematuros no Sul do ES e são transferidos de helicóptero para a Serra

Na manhã desta quarta-feira (19), os irmãos precisaram ser transferidos porque nasceram com uma insuficiência respiratória em virtude da prematuridade

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 13:18

Publicado em 

19 mai 2021 às 13:18
Resgate de gêmeos prematuros com insuficiência respiratória em Ibatiba
Resgate de gêmeos prematuros com insuficiência respiratória Crédito: Notaer
Dois irmãos gêmeos que nasceram prematuros na manhã desta quarta-feira (19), em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo, precisaram ser transferidos para um hospital da Grande Vitória. O helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo do Estado (Notaer) foi utilizado para garantir que os dois fossem ao mesmo tempo.
Os dois meninos nasceram por volta das 6h e apresentaram um quadro de insuficiência respiratória em virtude da prematuridade. Por isso, precisavam de remoção para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, no município da Serra.
Segundo a equipe do Notaer, o transporte aeromédico dos dois irmãos gêmeos foi feito utilizando a incubadora neonatal. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também participou da transferência.

Resgate de gêmeos prematuros no ES

“As equipes atuaram prontamente e, diante da urgência do quadro, conseguiram embarcar os dois bebês na incubadora neonatal para que o transporte de ambos pudesse ser feito ao mesmo tempo, evitando assim que um dos bebês tivesse de esperar mais tempo pelo atendimento médico especializado”, informou o Notaer.

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