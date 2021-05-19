Gêmeos nascem prematuros no Sul do ES e são transferidos de helicóptero para a Serra

Resgate de gêmeos prematuros com insuficiência respiratória Crédito: Notaer

Os dois meninos nasceram por volta das 6h e apresentaram um quadro de insuficiência respiratória em virtude da prematuridade. Por isso, precisavam de remoção para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, no município da Serra.

Segundo a equipe do Notaer, o transporte aeromédico dos dois irmãos gêmeos foi feito utilizando a incubadora neonatal. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também participou da transferência.

Resgate de gêmeos prematuros no ES

“As equipes atuaram prontamente e, diante da urgência do quadro, conseguiram embarcar os dois bebês na incubadora neonatal para que o transporte de ambos pudesse ser feito ao mesmo tempo, evitando assim que um dos bebês tivesse de esperar mais tempo pelo atendimento médico especializado”, informou o Notaer.