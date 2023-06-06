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Dia Mundial do Meio Ambiente

Ilha do Gambá recebe plantio de mudas para recuperar manguezal em Piúma

Ação tem o objetivo de restaurar área que foi degradada há 18 anos
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

05 jun 2023 às 21:22

Publicado em 05 de Junho de 2023 às 21:22

Estudantes do campus de Piúma do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), juntamente com outros voluntários do município, participaram, nessa segunda-feira (5), de uma ação de reflorestamento do mangue da Ilha do Gambá, em Piúma. Ação foi realizada em menção ao Dia Mundial do Meio Ambiente, e plantou mais de 800 mudas em área degradada. O objetivo é recuperar o ecossistema conhecido como o "berçário da vida marinha".
Juntamente com outras entidades municipais, foi feito o cercamento, limpeza da região, bem como a coleta dos resíduos. A ação faz parte de uma ação de recomposição dessa área que já sofreu degradação.
"No ano de 2005, 2006 essa área foi degradada. Ocorreu um crime ambiental aqui. A gente sofreu um processo de dragagem ali na boca da barra e todo resíduo, toda lama da dragagem foi jogada aqui irregularmente, o que ocasionou a degradação do nosso mangue salgado"
Sofia Nogueira - secretária de Meio Ambiente de Piúma
Ação foi na manhã desta segunda-feira (5)
Sofia Nogueira, secretária de Meio Ambiente de Piúma Crédito: Carlos Barros
O foco da iniciativa é garantir o equilíbrio ecológico, além de atrair mais organismos e mais biodiversidade para o ecossistema, uma importante conexão do ambiente marinho e o ambiente terrestre.
"Muitas espécies marinhas usam esse ambiente como um local de reprodução, então no momento que você destrói esse tipo de ambiente você está afetando a reprodução e a reposição de populações naturais do ambiente aquático”, explica o biólogo Carlos Eduardo Barbosa.
Ação foi na manhã desta segunda-feira (5)
Ação foi organizada pelo Ifes de Piúma Crédito: Carlos Barros
A expectativa é que as mudas plantadas nesta segunda-feira (5) atinjam a idade adulta em 10 anos, período em que o ecossistema vai ser monitorado, com retirada de resíduos. “E a ideia é que a gente chame os alunos, chame a comunidade, pois juntos a gente possa cuidar desse ambiente e poder recuperar essa área”, explica o engenheiro de pesca Thiago Holanda Basílio.
Quem é estudante já sabe a importância desse cuidado, principalmente para cuidar do lugar onde mora. “A gente sabe que é muito importante para várias espécies de organismos marinhos que dependem desse hábitat. A gente também tem muito essa fala da gente pensar globalmente e agir localmente, então a gente precisa começar do quintal da nossa casa”, afirma Débora, estudante do Ifes que participou da ação.
Ação foi na manhã desta segunda-feira (5)
Área foi degradada há cerca de 18 anos e recebeu atenção especial nesta segunda (5) Crédito: Carlos Barros

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