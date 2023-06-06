Ilha do Gambá recebe plantio de mudas para recuperar manguezal em Piúma

Estudantes do campus de Piúma do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), juntamente com outros voluntários do município, participaram, nessa segunda-feira (5), de uma ação de reflorestamento do mangue da Ilha do Gambá, em Piúma . Ação foi realizada em menção ao Dia Mundial do Meio Ambiente, e plantou mais de 800 mudas em área degradada. O objetivo é recuperar o ecossistema conhecido como o "berçário da vida marinha".

Juntamente com outras entidades municipais, foi feito o cercamento, limpeza da região, bem como a coleta dos resíduos. A ação faz parte de uma ação de recomposição dessa área que já sofreu degradação.

"No ano de 2005, 2006 essa área foi degradada. Ocorreu um crime ambiental aqui. A gente sofreu um processo de dragagem ali na boca da barra e todo resíduo, toda lama da dragagem foi jogada aqui irregularmente, o que ocasionou a degradação do nosso mangue salgado" Sofia Nogueira - secretária de Meio Ambiente de Piúma

Sofia Nogueira, secretária de Meio Ambiente de Piúma Crédito: Carlos Barros

O foco da iniciativa é garantir o equilíbrio ecológico, além de atrair mais organismos e mais biodiversidade para o ecossistema, uma importante conexão do ambiente marinho e o ambiente terrestre.

"Muitas espécies marinhas usam esse ambiente como um local de reprodução, então no momento que você destrói esse tipo de ambiente você está afetando a reprodução e a reposição de populações naturais do ambiente aquático”, explica o biólogo Carlos Eduardo Barbosa.

Ação foi organizada pelo Ifes de Piúma Crédito: Carlos Barros

A expectativa é que as mudas plantadas nesta segunda-feira (5) atinjam a idade adulta em 10 anos, período em que o ecossistema vai ser monitorado, com retirada de resíduos. “E a ideia é que a gente chame os alunos, chame a comunidade, pois juntos a gente possa cuidar desse ambiente e poder recuperar essa área”, explica o engenheiro de pesca Thiago Holanda Basílio.

Quem é estudante já sabe a importância desse cuidado, principalmente para cuidar do lugar onde mora. “A gente sabe que é muito importante para várias espécies de organismos marinhos que dependem desse hábitat. A gente também tem muito essa fala da gente pensar globalmente e agir localmente, então a gente precisa começar do quintal da nossa casa”, afirma Débora, estudante do Ifes que participou da ação.