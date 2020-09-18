Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Vila Velha, será reaberta

Voltar a celebrar com a presença dos fiéis e também abrir as portas para visitação alegra os nossos corações. Mas, diante deste tempo de pandemia do novo coronavírus, é nosso dever de cristãos assumir o compromisso de amor com o próximo. É importante que cada um faça sua parte, cuidando da vida e da saúde, destaca o pároco da Paróquia do Rosário e Santuário do Divino Espírito Santo, Frei Djalmo Fuck.