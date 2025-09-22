Home
>
Cotidiano
>
Homens são condenados por matar irmão de ex-prefeito de Dores do Rio Preto

Homens são condenados por matar irmão de ex-prefeito de Dores do Rio Preto

Um dos réus é sobrinho da vítima, o que foi considerado pelo MPES como agravante na condenação pelo assassinato de Joaquim Riva

Carol Leal

Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 18:36

Dois homens foram condenados a mais de 40 anos de prisão por assassinar Joaquim Riva, irmão do ex-prefeito de Dores do Rio Preto, no Caparaó do Espírito Santo, em fevereiro de 2019. A condenação foi divulgada nesta segunda-feira (22) pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), mas ocorreu na última terça-feira (16).

Recomendado para você

Órgão ministerial entendeu que não ficou constatado furto de energia nem violação à Lei Geral de Proteção Geral de Dados por parte de Eugênio Martini

Câmeras do Centro de Vitória: MPES pede arquivamento de inquérito contra comerciante

Um dos réus é sobrinho da vítima, o que foi considerado pelo MPES como agravante na condenação pelo assassinato de Joaquim Riva

Homens são condenados por matar irmão de ex-prefeito de Dores do Rio Preto

A obra foi feita pela equipe do artista capixaba Hiago Silva e ficou pronta nesta segunda-feira (22) após uma semana de muito trabalho que envolveu diversas técnicas e muita tinta

Pintura é revitalizada e dá "nova cara" a região importante de Vitória

Os réus são Valdeir Soares dos Santos, que deve cumprir 21 anos, 9 meses e 10 dias de prisão, e José Henrique Riva, condenado a 18 anos e 8 meses. Os dois respondem por homicídio qualificado. Segundo o MPES, José Henrique era sobrinho da vítima, o que foi considerado um agravante para a condenação.

Relembre o caso

crime ocorreu na manhã de 9 de fevereiro de 2019 em uma estrada da localidade de Córrego do Gomes, próximo a um sítio da família da vítima, na cidade. Joaquim Riva estava em um carro junto com o irmão, o ex-prefeito Jorge Riva, quando um outro veículo rendeu os dois. O ex-prefeito foi colocado no porta-malas e Joaquim foi morto no local, com tiros na cabeça. O crime teria sido cometido mediante promessa de recompensa.

A reportagem tenta localizar a defesa e o espaço segue aberto para um posicionamento.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Caparaó crime ES Sul

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais