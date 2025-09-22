No Caparaó

Homens são condenados por matar irmão de ex-prefeito de Dores do Rio Preto

Um dos réus é sobrinho da vítima, o que foi considerado pelo MPES como agravante na condenação pelo assassinato de Joaquim Riva

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 18:36

Dois homens foram condenados a mais de 40 anos de prisão por assassinar Joaquim Riva, irmão do ex-prefeito de Dores do Rio Preto, no Caparaó do Espírito Santo, em fevereiro de 2019. A condenação foi divulgada nesta segunda-feira (22) pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), mas ocorreu na última terça-feira (16).

Os réus são Valdeir Soares dos Santos, que deve cumprir 21 anos, 9 meses e 10 dias de prisão, e José Henrique Riva, condenado a 18 anos e 8 meses. Os dois respondem por homicídio qualificado. Segundo o MPES, José Henrique era sobrinho da vítima, o que foi considerado um agravante para a condenação.

Relembre o caso

O crime ocorreu na manhã de 9 de fevereiro de 2019 em uma estrada da localidade de Córrego do Gomes, próximo a um sítio da família da vítima, na cidade. Joaquim Riva estava em um carro junto com o irmão, o ex-prefeito Jorge Riva, quando um outro veículo rendeu os dois. O ex-prefeito foi colocado no porta-malas e Joaquim foi morto no local, com tiros na cabeça. O crime teria sido cometido mediante promessa de recompensa.

A reportagem tenta localizar a defesa e o espaço segue aberto para um posicionamento.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta