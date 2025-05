Veja os dados

Homens representam 83,6% das mortes por causas não naturais no ES

Informações foram divulgadas pelo IBGE nesta sexta-feira (16) e abrangem óbitos ocorridos por causas como acidentes de trânsito, afogamentos e homicídios

De acordo com o IBGE, foram registradas 1.425 mortes não naturais em 2023. O índice é 6,6% menor do que o registrado em 2022 (1.525).>

Percentual de mortes não naturais entre jovens cai

Entre 2022 e 2023, a proporção de registros de mortes por causas não naturais em relação ao total de registros de mortes para o grupo de homens jovens de 15 a 24 anos caiu de 48,6% para 44,6% no Espírito Santo. No mesmo período, essa taxa passou de 62,5% para 62,7% no Brasil. >

Na comparação de 2023 com 2013, quando o percentual de mortes por causas não naturais entre as mortes de homens jovens de 15 a 24 anos era de 74,1% no Espírito Santo e de 68,5% no Brasil, houve queda tanto no Estado quanto no país. >