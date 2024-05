Homem fica ferido durante carregamento de granito em navio no ES

Trabalhador foi socorrido lúcido e andando, mas apresentou piora no quadro de saúde e está em coma

O presidente do Sindicato dos Estivadores, Cícero Benedito, que representa os trabalhadores responsáveis pela carga e descarga de navios, explicou para a TV Gazeta que o trabalhador ajudava no carregamento de granito em um navio, quando um pedaço de broca de metal que estava em um dos blocos caiu na cabeça dele. A peça é utilizada na extração do granito na mina e, às vezes, vem presa ao bloco extraído.

Capitania vai investigar

A Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) informou que as causas e responsabilidades do acidente, do ponto de vista da Autoridade Marítima, serão apuradas no Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação. Quando concluído, será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação e dará vista à Procuradoria Especial da Marinha, para adotar as medidas cabíveis ao caso.