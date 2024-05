Homem é agredido com chutes e conduta de agentes será investigada em Cachoeiro

Segundo a Guarda Municipal, o homem teria desobedecido ordem de parada por dirigir em alta velocidade. Na abordagem e já no chão, ele foi atingido; Secretaria de Trânsito informou que irá analisar o caso

Uma abordagem da Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, vai ser apurada pela Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito. No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver que um agente da corporação dá chutes no indivíduo detido, que já está imobilizado. Segundo a pasta, o homem fugia da corporação e tinha provocado um acidente, após dirigir em alta velocidade.