Guriri fiscaliza e fecha acesso a praias durante quarentena no ES

Na noite desta quinta-feira (18), agentes da Defesa Civil de São Mateus colocaram fitas zebradas, bloqueando os acessos às praias de Guriri. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de São Mateus, além do balneário, os acessos às praias de Urussuquara e Barra Nova foram vistoriados e serão fiscalizadas. Veja abaixo fotos da ação.