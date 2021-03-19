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São Mateus

Guriri fiscaliza e fecha acesso a praias durante quarentena no ES

Ação conjunta entre Polícia Militar, Bombeiros e agentes da prefeitura fiscaliza praias de Guriri e outras de São Mateus, no Norte do ES

Publicado em 19 de Março de 2021 às 11:36

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 mar 2021 às 11:36
Guriri fiscaliza e fecha acesso a praias durante quarentena no ES
Guriri fiscaliza e fecha acesso a praias durante quarentena no ES Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte
Para impedir o acesso às praias, Guriri, em São Mateus, no Norte do ES, fiscaliza a orla do balneário desde quinta-feira (18). A ação visa cumprir as determinações da quarentena, do governo do ES, que orientam os municípios a fiscalizar e evitar a utilização pelo público das praias do litoral capixaba.
Na noite desta quinta-feira (18), agentes da Defesa Civil de São Mateus colocaram fitas zebradas, bloqueando os acessos às praias de Guriri. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de São Mateus, além do balneário, os acessos às praias de Urussuquara e Barra Nova foram vistoriados e serão fiscalizadas. Veja abaixo fotos da ação.

Fiscalização em praias de Guriri

De acordo com a prefeitura, agentes da Guarda Municipal vão atuar na fiscalização e abordagens na orla e praia, com apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Segundo o secretário de Saúde de São Mateus, Henrique Follador, há um diálogo, através do governo capixaba, para fazer com que todos os municípios do Litoral Norte do ES fiscalizem o uso do público.
"Esse diálogo já existe com o governo do ES, que determinou que haja fiscalização e planejamento em todo esse território de praia, e a fiscalização em rios e cachoeiras, que também contará com o apoio da PM e dos Bombeiros", afirma.

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DECRETO MUNICIPAL

Em decreto assinado pelo prefeito Daniel Santana (PSDB), fica determinada a proibição no município da utilização de praias, rios, lagoas e cachoeiras, o comércio de ambulantes, a prestação de serviços e a instalação de barracas de praia pelos munícipes. Isso significa que o morador ou turista, além de não poder permanecer na praia, não pode ir ao local para caminhar ou realizar atividades físicas.

QUARENTENA NO ES

A quarentena do ES foi anunciada na terça-feira (16), pelo governador Renato Casagrande, e iniciada na última quinta-feira (18). Em um período de 14 dias, válido até 31 de março, um conjunto de medidas mais rígidas passa a valer, com o objetivo reduzir a circulação de pessoas e diminuir o avanço da pandemia de Covid-19 no Estado. 
As novas regras restringem setores do comércio, atividades sociais e serviços públicos. Confira neste guia de A Gazeta o que você pode e o que não poderá fazer durante o período, e os serviços que estarão disponíveis.

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