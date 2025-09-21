Home
>
Cotidiano
>
Guarapari receberá R$ 648 mil para ampliar atendimento a pessoas com autismo

Guarapari receberá R$ 648 mil para ampliar atendimento a pessoas com autismo

Centro especializado da cidade, que atende pessoas com deficiência auditiva, física e intelectual, usará o valor adicional para expandir seu suporte e oferecer mais vagas

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 13:26

Recursos extras vão focar na expansão do atendimento dos pacientes com autismo
Recursos extras vão focar na expansão do atendimento dos pacientes com autismo Crédito: Walterson Rosa/MS

O Centro Especializado em Reabilitação (CER) de Guarapari receberá um reforço de R$ 648 mil anuais para ampliar o atendimento a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Recomendado para você

Centro especializado da cidade, que atende pessoas com deficiência auditiva, física e intelectual, usará o valor adicional para expandir seu suporte e oferecer mais vagas

Guarapari receberá R$ 648 mil para ampliar atendimento a pessoas com autismo

Vítima fazia uma queima controlada, mas tentou apagar chamas quando percebeu que fogo se alastrou além do planejado

Idoso morre carbonizado enquanto fazia queimada de pasto em Itaguaçu

Decisão saiu na sexta-feira (19) e aponta que cumprimento vale a partir das 6h deste sábado (20); grupo disse à reportagem que não foi informado sobre a sentença

Justiça determina retirada de barracas de famílias da frente do Palácio Anchieta

Esse investimento local faz parte de um plano nacional do Ministério da Saúde, que está destinando um total de R$ 72 milhões para fortalecer a rede de cuidados à pessoa com deficiência em 18 estados e no Distrito Federal. O objetivo é garantir que mais crianças e adultos com TEA tenham acesso a um serviço de qualidade.

O CER de Guarapari, que já atende pessoas com deficiência auditiva, física e intelectual, usará o valor adicional para expandir seu suporte e oferecer mais vagas e um acompanhamento mais completo à comunidade.

Leia mais

Imagem - Onças-pardas “trigêmeas” nascem em reserva em Sooretama

Onças-pardas “trigêmeas” nascem em reserva em Sooretama

O que o investimento significa na prática?

O montante total, de R$ 72 milhões, será usado para:

  • Construir 23 novos Centros Especializados em Reabilitação (CERs) em várias cidades do país, unidades que oferecem diagnóstico e tratamento completos.
  • Reforçar em 20% o custeio de outros 33 CERs que já estão funcionando.
  • Habilitar 15 novos veículos para o transporte de pacientes, facilitando o acesso aos centros.

"Pela primeira vez, o Ministério da Saúde estabelece uma linha de cuidado específica para o Transtorno do Espectro Autista. Essa linha de cuidado tem como foco, talvez a medida mais importante, o esforço para o diagnóstico e o início das intervenções o mais cedo possível", destacou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Nova linha de cuidado focada no diagnóstico precoce

Além do investimento, o Ministério da Saúde lançou uma nova diretriz para o cuidado do TEA, que prevê que profissionais de saúde da atenção primária façam o rastreio de sinais de autismo em crianças de 16 a 30 meses de idade. A meta é começar o acompanhamento e as terapias antes mesmo do diagnóstico final. Essa atuação antecipada é crucial para garantir mais autonomia e interação social no futuro.

Com a estimativa de que 1,2% da população brasileira viva com TEA, a iniciativa reforça a importância de um olhar mais atento e integrado, unindo a atenção primária e os serviços especializados para dar a melhor assistência possível.

Com informações do Ministério da Saúde

LEIA MAIS

Adolescente leva bolada, sofre crise convulsiva e acaba internada no Sul do ES

Entregue há menos de um mês, ciclovia em Vitória alaga e vai passar por reforma

Justiça interdita clínica de recuperação irregular em Piúma

Professora é afastada após suspeita de maus-tratos em creche de Iúna, no ES

Últimos dias de folga: veja os feriados que restam no ES em 2025

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

autismo

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais