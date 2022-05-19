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Armazenada em tonéis

Grande quantidade de drogas é achada dentro de mangue em Cariacica

Prejuízo para o tráfico de drogas chega a R$ 300 mil, segundo o comandante do 7° Batalhão da PM. Ninguém foi preso durante a operação

Publicado em 19 de Maio de 2022 às 20:00

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

19 mai 2022 às 20:00
Cerca de 10 mil pinos de cocaína, preenchidos com a droga, além de um quilo de maconha e um quilo de pasta base de cocaína foram apreendidos pela Polícia Militar em uma área de mangue no bairro Flexal II, em Cariacica, na tarde desta quinta-feira (19). Segundo o comandante do 7º Batalhão, capitão Santana, o prejuízo para o tráfico de drogas chega a R$ 300 mil. Ninguém foi preso.
As drogas, que estavam em três tonéis fechados no mangue, foram localizadas após monitoramento de informações por militares. Havia ainda 60 munições de calibre 45. A operação foi iniciada com 10 policiais, mas chegou a contar com 50 agentes de segurança, com apoio do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do helicóptero Harpia.
Droga apreendida estava em tonéis dentro de mangue em Cariacica
Droga apreendida estava em tonéis dentro de mangue em Cariacica Crédito: Alberto Borém
De acordo com o capitão Santana, no momento em que os militares faziam a apreensão, disparos de arma de fogo foram ouvidos na região. O comandante do 7º Batalhão da PM disse que não houve troca de tiros ou disparos feitos por policiais. Nenhum militar foi atingido.
"Os militares dispunham de informações prévias de drogas na região do mangue, na parte de trás do campo do Apolo. Sabendo disso, foi desencadeada a Operação Torniquete. A área sofre com conflito de grupos armados. Os militares realizam incursão e, quando estavam lá, começaram a ouvir disparos de arma de fogo, creio que no intuito de atrapalhar a operação, mas não houve troca de tiros"
Capitão Santana - Comandante do 7º Batalhão da PM de Cariacica
O capitão Santana disse que não é possível dizer de quem é a droga encontrada no mangue. “Não temos como precisar de quem é o entorpecente, mas é do grupo criminoso que toma conta do tráfico de drogas naquela região", pontuou.
A escolha do mangue, como explicado pelo comandante, está na dificuldade de acesso e locomoção.
“Por ser uma região de mangue, é um local de difícil acesso, difícil locomoção. O local é escolhido {para colocar drogas] justamente pela dificuldade de acesso”, disse.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber se algum suspeito foi detido após a apreensão no mangue. A matéria será atualizada assim que houver um retorno.

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