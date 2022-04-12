Governo federal marca nova data para leilão de parte dos galpões do IBC

AÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL MOVIDA POR MORADORES
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Galpões do IBC: Justiça suspende leilão marcado para terça (12)
POLÊMICA MARCA A VENDA DOS GALPÕES
Íntegra da nota da SPU-ES
"A Superintendência do Patrimônio da União no Espírito Santo informa que, em cumprimento ao DESPACHO/DECISÃO do Juízo Federal da 4ª Vara Federal de Vitória/ES, na Ação Civil Pública n.º 5009458-24.2022.4.02.5001, remarcou de 12/04/2022 para 18/05/2022 a sessão pública eletrônica para a venda do imóvel conhecido como “IBC de Jardim da Penha”, em Vitória/ES, e fez constar a seguinte nova ressalva no aviso de licitação inicialmente publicado: “O imóvel a ser alienado, no entendimento do DESPACHO/DECISÃO do dia 8 de abril de 2022, nos autos da Ação Civil Pública n.º 5009458-24.2022.4.02.5001/ES, que corre na 4ª Vara Federal Cível de Vitória, Seção Judiciária do Espírito Santo, encontra-se "provisoriamente tombado", por força de ato do Conselho Estadual de Cultura do Espírito Santo”. O valor inicial de venda é de R$ 10,79 milhões. Maiores informações sobre a alienação poderão ser obtidas no site “https://imoveis.economia.gov.br/imovel/3059/396” A área do IBC de Jardim da Penha encontra-se há décadas subutilizada, gerando gastos à administração pública, sem uma eficiente retribuição de serviços à população. Apenas parte do imóvel está sendo colocado à venda, e a área remanescente maior encontra-se cedida pela SPU ao Instituto Federal do Espírito Santo – IFES, que planeja a implantação do projeto “Cidade da Inovação” no local, o que trará grandes oportunidades e benefícios de novos negócios para a população do Estado e, em especial, para o bairro de Jardim da Penha."