Governo do ES promete urbanizar Lindenberg em Vila Velha até fevereiro

Montante de terra incomoda quem passa pela Avenida Carlos Lindenberg, uma das principais vias de Vila Velha Crédito: Cristian Miranda

A obra de construção de galerias de águas pluviais na Avenida Carlos Lindenberg, uma das principais vias de Vila Velha , está concluída, segundo o governo do Espírito Santo . Faltam, no entanto, alguns reparos que incomodam moradores e comerciantes da região, como a ausência de sinalização das obras, excesso de terra retirada da avenida e falta de iluminação. Quem passa pela avenida na altura dos bairros Ataíde e Aribiri encontra um montante de terra no canteiro central, entre as duas pistas.

O telespectador da TV Gazeta Alcemar Mendonça relatou o incômodo com a situação: "Por favor, mostrem a obra da Lindenberg que está inacabada, mal sinalizada e com iluminação precária". Em entrevista na manhã desta quinta-feira (11) ao repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, o gerente responsável pelas obras da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Felipe Ewald, afirmou que a construção das galerias foi concluída e a terra que está sobrando no canteiro será retirada.

"A estrutura de galeria que seria montada na avenida já está concluída. Temos um pacote de obras, então toda a terra que está aqui será utilizada em outra obra. A partir da semana que vem, a gente deve começar a retirar a terra. Vamos recolar grama no canteiro central e os guarda-corpos" Felipe Ewald - Gerente responsável pelas obras da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb)

Felipe Ewald afirmou que a urbanização da Avenida Carlos Lindenberg deve acontecer no início do mês de fevereiro. "Assim que a terra for retirada, voltamos a ter organização", disse à TV Gazeta.

A obra compreende um investimento do governo do Estado de R$ 15,4 milhões. A previsão de conclusão da obra, segundo o próprio governo, era no início do segundo semestre de 2023. As galerias de concreto construídas devem possibilitar a drenagem, conduzindo a água em direção ao Rio Aribiri para ser drenada pela Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Aribiri (EBAP Aribiri).