Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após concluir obra

Governo do ES promete urbanizar Lindenberg em Vila Velha até fevereiro

Quem passa pela Avenida Carlos Lindenberg, na altura dos bairros Ataíde e Aribiri, encontra uma 'montanha' de terra no canteiro central, entre as duas pistas, após obras de macrodrenagem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2024 às 10:12

Publicado em 11 de Janeiro de 2024 às 10:12

Montante de terra incomoda quem passa pela Avenida Carlos Lindenberg, uma das principais vias de Vila Velha
Montante de terra incomoda quem passa pela Avenida Carlos Lindenberg, uma das principais vias de Vila Velha Crédito: Cristian Miranda
A obra de construção de galerias de águas pluviais na Avenida Carlos Lindenberg, uma das principais vias de Vila Velha, está concluída, segundo o governo do Espírito Santo. Faltam, no entanto, alguns reparos que incomodam moradores e comerciantes da região, como a ausência de sinalização das obras, excesso de terra retirada da avenida e falta de iluminação. Quem passa pela avenida na altura dos bairros Ataíde e Aribiri encontra um montante de terra no canteiro central, entre as duas pistas.
O telespectador da TV Gazeta Alcemar Mendonça relatou o incômodo com a situação: "Por favor, mostrem a obra da Lindenberg que está inacabada, mal sinalizada e com iluminação precária". Em entrevista na manhã desta quinta-feira (11) ao repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, o gerente responsável pelas obras da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Felipe Ewald, afirmou que a construção das galerias foi concluída e a terra que está sobrando no canteiro será retirada.
"A estrutura de galeria que seria montada na avenida já está concluída. Temos um pacote de obras, então toda a terra que está aqui será utilizada em outra obra. A partir da semana que vem, a gente deve começar a retirar a terra. Vamos recolar grama no canteiro central e os guarda-corpos"
Felipe Ewald - Gerente responsável pelas obras da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb)
Felipe Ewald afirmou que a urbanização da Avenida Carlos Lindenberg deve acontecer no início do mês de fevereiro. "Assim que a terra for retirada, voltamos a ter organização", disse à TV Gazeta.
A obra compreende um investimento do governo do Estado de R$ 15,4 milhões. A previsão de conclusão da obra, segundo o próprio governo, era no início do segundo semestre de 2023. As galerias de concreto construídas devem possibilitar a drenagem, conduzindo a água em direção ao Rio Aribiri para ser drenada pela Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Aribiri (EBAP Aribiri).
A Prefeitura de Vila Velha, apesar de não ser a responsável pela obra, informou à TV Gazeta que precisou retirar alguns postes da região em decorrência da construção das galerias. Mas segundo a administração municipal, já foi solicitada a recolocação dos postes. A sinalização horizontal será refeita, segundo a prefeitura.

Veja Também

Casagrande se reúne com ministro dos Transportes para acelerar obras no ES

Vitória procura imóvel para nova unidade de saúde em Jardim Camburi

Obra do Contorno do Mestre Álvaro deixa agricultor sem acesso a fazenda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Prefeitura de Vila Velha Vila Velha Obras Governo do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes
Imagem de destaque
João Fonseca supera francês top 30 e avança em Monte Carlo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados