Casagrande se reúne com ministro dos Transportes para acelerar obras no ES

BR 262 entrou na pauta da reunião de Casagrande com o ministro do Transportes, Renan Filho Crédito: Divulgação/ Defesa Civil de Venda Nova do Imigrante

A reunião, segundo o chefe do Executivo capixaba, deu continuidade a uma agenda de projetos estratégicos e estruturantes para o Espírito Santo. O governador diz esperar, por exemplo, uma solução para a ferrovia até Anchieta e a conclusão da primeira etapa do projeto para realização das obras da BR 262, até Marechal Floriano

“Nossa expectativa é que o governo federal, que o Ministério do Transportes, possa ajustar o seu entendimento com a Vale para que a estrada de ferro EF-118, para a Região Litorânea Sul, possa ser destravada efetivamente e a companhia (possa) fazer esse investimento. Estou acompanhando com o ministro, cotidianamente, para ver como está o entendimento”, explicou Casagrande, que disse ainda que uma reunião do ministro com a diretoria da mineradora está prevista para acontecer nos próximos dias.

Em relação à BR 262 , o pedido foi para que o projeto em desenvolvimento seja feito em etapas, para poupar tempo. O primeiro trecho, até Marechal Floriano, é considerado prioritário e a expectativa do governo estadual é de que a primeira etapa do projeto seja concluída ainda em 2024, abrindo a possibilidade de investimentos nesse trecho.

“O Dnit separou todo o trecho até a divisa com Minas Gerais, acho que (dividiu em) quatro ou cinco trechos. O primeiro trecho é esse de Viana, no nosso contorno ali, que nós vamos iniciar a obra até o Posto do Café, em Marechal Floriano. Depois tem mais três ou quatro trechos até a divisa com Minas Gerais. Então (pedimos) para que o projeto seja feito por etapas, para que os trechos mais importantes fiquem prontos e permitam que o governo federal, tendo recurso, possa fazer o investimento.”

Uma discussão semelhante, mas envolvendo a BR 259, também foi feita, segundo Casagrande. Além disso, houve uma discussão sobre a proposta de renegociação do contrato da Ecorodovias, relacionado à BR-101 , que está em análise pelo Tribunal de Contas da União (TCU). A continuidade das obras na rodovia, inclusive a duplicação, depende desse aval.

“Estamos acompanhando a movimentação dele, do ministro, e a nossa, no TCU, para que a gente tenha essa repactuação do acordo e a Eco101 possa dar sequência às obras na BR 101, a duplicação da BR 101. Acreditamos que até março o Tribunal de Contas possa ter um parecer sobre esse assunto.”

Em Brasília, estive com o ministro @RenanFilho_ dando sequência às tratativas das obras estruturantes no ES: BR 101, BR 262, BR 259 e Estrada de Ferro 118. O ano está apenas começando, mas o trabalho não para! Seguimos comprometidos com o desenvolvimento do nosso Estado! ??️ pic.twitter.com/BGUZHxxJUc — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) January 8, 2024