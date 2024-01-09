Casagrande se reúne com ministro dos Transportes para acelerar obras no ES

Em passagem por Brasília, onde participou da cerimônia em memória dos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, também se reuniu com o ministro dos Transportes, Renan Filho, para tentar destravar uma série de projetos de infraestrutura no Estado.
A reunião, segundo o chefe do Executivo capixaba, deu continuidade a uma agenda de projetos estratégicos e estruturantes para o Espírito Santo. O governador diz esperar, por exemplo, uma solução para a ferrovia até Anchieta e a conclusão da primeira etapa do projeto para realização das obras da BR 262, até Marechal Floriano.
“Nossa expectativa é que o governo federal, que o Ministério do Transportes, possa ajustar o seu entendimento com a Vale para que a estrada de ferro EF-118, para a Região Litorânea Sul, possa ser destravada efetivamente e a companhia (possa) fazer esse investimento. Estou acompanhando com o ministro, cotidianamente, para ver como está o entendimento”, explicou Casagrande, que disse ainda que uma reunião do ministro com a diretoria da mineradora está prevista para acontecer nos próximos dias.
Em relação à BR 262, o pedido foi para que o projeto em desenvolvimento seja feito em etapas, para poupar tempo. O primeiro trecho, até Marechal Floriano, é considerado prioritário e a expectativa do governo estadual é de que a primeira etapa do projeto seja concluída ainda em 2024, abrindo a possibilidade de investimentos nesse trecho.
“O Dnit separou todo o trecho até a divisa com Minas Gerais, acho que (dividiu em) quatro ou cinco trechos. O primeiro trecho é esse de Viana, no nosso contorno ali, que nós vamos iniciar a obra até o Posto do Café, em Marechal Floriano. Depois tem mais três ou quatro trechos até a divisa com Minas Gerais. Então (pedimos) para que o projeto seja feito por etapas, para que os trechos mais importantes fiquem prontos e permitam que o governo federal, tendo recurso, possa fazer o investimento.”
Uma discussão semelhante, mas envolvendo a BR 259, também foi feita, segundo Casagrande. Além disso, houve uma discussão sobre a proposta de renegociação do contrato da Ecorodovias, relacionado à BR-101, que está em análise pelo Tribunal de Contas da União (TCU). A continuidade das obras na rodovia, inclusive a duplicação, depende desse aval.
“Estamos acompanhando a movimentação dele, do ministro, e a nossa, no TCU, para que a gente tenha essa repactuação do acordo e a Eco101 possa dar sequência às obras na BR 101, a duplicação da BR 101. Acreditamos que até março o Tribunal de Contas possa ter um parecer sobre esse assunto.”
Casagrande também se reuniu, na segunda-feira (8), com Flávio Dino, que, em breve, deixa o Ministério da Justiça para ocupar uma cadeira na Corte do Supremo Tribunal Federal (STF).
“Foi uma reunião mais de agradecimento ao apoio que nos deu nesse ano que ele ficou como Ministro da Justiça e desejar a ele boa sorte lá no Supremo Tribunal Federal. E também, nos campos do Supremo, o governo precisa tratar de temas de interesse do Estado junto aos ministros, então também (quis) fazer esse registro com o ministro Flávio Dino.”